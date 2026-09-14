Măsurile, anunțate de premierul Kyriakos Mitsotakis, includ un bonus anual de 5.000 de euro pentru angajații din sectorul public și un ajutor financiar destinat gospodăriilor care se stabilesc pe insulă, scrie Greek Reporter.

Potrivit lui Mitsotakis, funcționarii publici, forțele de securitate și membrii forțelor armate care își desfășoară activitatea pe insulă vor primi permanent un stimulent salarial anual de 5.000 de euro.

Un al doilea program se adresează persoanelor care aleg să se mute și să locuiască pe termen lung în Kastellorizo. Fiecare gospodărie va primi 5.000 de euro pe an, sumă neimpozabilă și care nu poate fi executată silit. Ajutorul va crește cu 1.000 de euro pentru fiecare familie care are un copil minor. Condiția pentru acordarea stimulentului este o perioadă minimă de rezidență de un an.

„Pentru a sprijini comunitatea locală, precum și pe cei care iau în considerare un nou început aici, introducem un stimulent pentru relocare și rezidență de 5.000 de euro pe an pentru fiecare gospodărie. Această sumă este neimpozabilă și nu poate fi supusă executării silite. Aceasta va crește cu 1.000 de euro pentru fiecare copil minor”, a declarat Kyriakos Mitsotakis.

Când vor fi acordați banii

Pentru locuitorii permanenți ai insulei, primele plăți sunt programate pentru începutul anului 2027. În cazul noilor rezidenți, plățile vor începe în 2028 și vor continua anual.

Anunțurile au fost făcute pe fondul tensiunilor persistente dintre Grecia și Turcia privind suveranitatea și drepturile maritime din regiune.

„Nu acceptăm amenințări și nu lansăm amenințări”, a declarat Mitsotakis, subliniind că Grecia este pregătită să își apere integritatea teritorială și drepturile suverane.

Guvernul de la Atena pregătește și o serie de investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de trai de pe insulă. Printre acestea se numără restaurarea portului principal, modernizarea aeroportului și a rețelei rutiere, precum și instalarea unor noi stații de desalinizare.