Vânzătorii de porumb, gogoși, fructe de pădure ori mere glazurate inventează rime pe loc, iar turiștii spun că uneori se opresc să cumpere mai degrabă pentru spectacol, decât pentru produs. Unele replici au devenit, în timp, parte din folclorul neoficial al litoralului.

Textele prin care vânzătorii ambulanți își promovează produsele se transmit din generație în generație, se adaptează după public și se reinventează în fiecare vară.

Nu este plajă de pe litoral, de la nord la sud, unde să nu gasești vânzători ambulanți. Iar produsele cu care încearcă să-i atragă pe turiști sunt dintre cele mai diverse: de la porumb fiert, gogoși și mere glazurate, până la fructe de pădure sau jucării pentru copii.

Unele dintre rimele cu care își laudă marfa sunt adaptate din mers, în funcție de client. Totuși, comerțul ambulant -fără autorizație- este interzis. De la 1 iunie și până acum s-au dat amenzi în valoare totală de peste un milion de lei. Însă nici acestea nu au reușit să tempereze elanul artistic al vânzătorilor.

”Friiige la băiatu' cu sărică! Pentru doamna singurică, pentru fata frumușică, să bronzeze pe burtică! Friiige cu sărică! Azi la Eforie e cam mare sărăcie. Nu toată lumea își permite ca să ia porumb fierbinte!”.

Pe plajă, la Eforie, fiecare vânzător ambulant are propria ”reprezentație". Cu o voce puternică și rime uneori bine alese, un domn se străduiește să atragă clienți și chiar să transforme o banală vânzare într-un moment de divertisment.

"Nu vă aglomerați, că pe picioare mă călcați!”

”Încercăm să aducem și un zâmbet turiștilor”

”Reporter: Merge reclama?

Comerciant: Încercăm să aducem și un zâmbet turiștilor, unii sunt mulțumiți, unii unii râd, unii ne pun să mai repetăm să ne filmeze".

”-Prinde reclama băiatului?

-Prinde, prinde, e nostim, care știe să își facă reclamă vinde, care nu, mai greu".

Inclusiv administratorii plajelor recunosc că unii dintre vânzători ar putea avea succes în industria ospitalității.

Dorin Marin, administrator plajă: "Unii sunt chiar ok, talentați, pe unii i-aș vrea chiar de colegi să strige aici și pentru mine".

Și plimbările pe mare cu barca, la Costinești, sunt promovate prin viu grai.

"Alo, alo, litoralul, hai că pleacă căpitanul, n-are bani în buzunare ca să plece iar pe mare! Nino, nino, crocodilu’, ia cu tine și copilu’, nu dați banii pe prostii, faceți plimbare la copii!".

Strigătele comercianților fac parte din folclorul local dintotdeauna și au devenit o marcă a verii la mare.

"Reporter: Versurile sunt pe loc sau pregătite?

Cristian Cangea, responsabil ambarcațiune agrement: Sunt pregătite de ceva ani, nu sunt făcute acum chiar pe loc. Am mai învățat și de la ceilalți, nu pot să zic că nu m-am inspirat.

Reporter: Prinde reclama?

Cristian Cange: Prinde, prinde, totul ține numa de reclamă".

Totuși vânzarea produselor pe plajă fără autorizație este interzisă. De la începutul lunii și până acum, poliția locală a aplicat 2.500 de amenzi.