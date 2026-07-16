Una dintre cele mai mari firme de curierat de la noi a înregistrat o scădere de 50%. Asta pentru că, de multe ori, taxele de import ajung să fie duble față de prețul comenzii.

Am făcut și noi o simulare pe una dintre cele mai mari platforme de cumpărături din China.

Corespondent Știrile Pro TV: „Am adăugat în coș mai multe articole din categorii diferite. Iată, o fustă, o șapcă, o husă de telefon, prosoape de bucătărie, agrafe și ochelari de soare. După reducerile aplicate, să vedem cât este comanda mea. A ajuns la 73 de lei, însă taxele de import sunt de 144 de lei. Adică, în final, pentru o comandă de puțin peste 70 de lei ar trebui să plătesc 217 lei”.

Pentru fiecare produs dintr-o categorie se plătește acum o taxă de 3 euro. Suplimentar, la această sumă se adaugă 25 de lei - taxa românească, impusă de la 1 ianuarie.

Într-un răspuns pentru Știrile Pro TV, reprezentanții ANAF ne-au transmis că, de la începutul anului și până în luna aprilie, au fost colectați peste 220 de milioane de lei din taxa pe coletele non-UE. Iar una dintre cele mai mari firme de curierat din România ne-a transmis că, înainte de aplicarea taxei europene, o singură companie procesa în jur de 30.000 de colete pe zi, iar în prezent volumele au scăzut sub 15.000 de colete pe zi.

Tânără: „O să am o comandă mai mare, peste 150 de euro, ca să pot să scap de taxă, asta e strategia mea. Ori vorbesc cu cineva să ne strângem, să dăm comandă împreună, ori o să aștept câteva luni să strâng produse peste 150 euro și atunci scap de taxa aia”.

Cristian Pelivan, Asociația Română a Magazinelor Online: „Comisia Europeană își dorește să descurajeze această practică de a trimite coletele direct către consumatori, ele fiind scutite de taxe. Se dorește ca aceste mărfuri să intre în Uniunea Europeană pe calea importului clasic. Marfa importată să poată fi verificată, dacă aceasta corespunde standardelor europene și, de asemenea, consumatorul să fie protejat.”

La începutul anului, aproximativ 300.000 de colete din Asia ajungeau zilnic în România.