Zelenski l-a acuzat pe președintele rus, Vladimir Putin, că vizează clădiri rezidențiale.

„Putin nici măcar nu poate rosti cuvântul «victorie», dar continuă să lovească clădiri rezidențiale cu rachetele sale”, a afirmat Zelenski într-un mesaj pe canalul său de Telegram, relatând despre efectele bombardamentului.

Astfel, Zelenski a declarat că Rusia a folosit o rachetă cu rază medie de acțiune Oreșnik, cu capacitate nucleară, împotriva Ucrainei.

„Trei rachete rusești au lovit o infrastructură de alimentare cu apă, o piață a ars, zeci de clădiri rezidențiale au fost avariate, mai multe școli obișnuite au fost distruse, iar el (președintele rus Vladimir Putin) și-a lansat racheta Oreșnik împotriva lui Bila Țerkva. Sunt cu adevărat nebuni”, a spus Zelenski în mesajul său, potrivit France Presse.

Kievul solicită mai mult sprijin după atacul rusesc

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a cerut duminică mai mult sprijin în faţa agresiunii ruseşti, în urma unui atac rusesc care a implicat peste 500 de drone şi zeci de rachete, care a provocat, între altele, "daune minore" clădirii Ministerului de Externe din Kiev, informează EFE.

"Aliaţilor noştri, vreau să le spun următoarele: este timpul să insistăm, nu să ne retragem, asupra sprijinirii Ucrainei şi a creşterii presiunii asupra regimului rus", a scris Sîbiga pe contul său de X.

"Solicităm capacităţi defensive suplimentare, inclusiv protejarea spaţiului nostru aerian, investiţii în industria noastră de apărare, o presiune mai mare asupra Rusiei şi, printre altele, decizii politice ferme privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană", a declarat Sîbiga.

Şeful diplomaţiei ucrainene a publicat videoclipuri şi imagini pe X cu efectele atacului, între care pagubele suferite de Ministerul Afacerilor Externe, lucru fără precedent de la cel de-al Doilea Război Mondial.

"Ministerul Afacerilor Externe a suferit pagube minore în urma exploziei. Acesta este un reper arhitectural, construit de Josef Langbard în 1939", care "a fost avariat pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial", a declarat Sîbiga într-un alt mesaj.

"Privind geamurile sparte în această dimineaţă, pot spune cu deplină încredere în numele întregii noastre echipe diplomatice: terorismul rusesc nu ne va opri", a remarcat ministrul de externe ucrainean, care a subliniat că atacul rusesc a vizat o zonă istorică din Kiev.

"Diplomaţia ucraineană îşi va continua activitatea eficient, înfruntând agresiunea rusă şi aducând pacea mai aproape", a subliniat el în acest mesaj în care condamnă natura "barbară" a bombardamentului.

"Ne confruntăm cu hoarde de barbari, nu cu moştenitori ai civilizaţiei", a acuzat Sîbiga.

Forţele Aeriene Ucrainene au raportat că Rusia a folosit 690 de sisteme de atac aerian, între care drone şi rachete de diferite tipuri, în acest bombardament.

Un total de 549 de drone inamice au fost doborâte şi 55 de rachete ruseşti au fost interceptate în acest atac, care, potrivit Forţelor Aeriene Ucrainene, a avut Kievul ca ţintă principală.

Medvedev spune că bombardamentele nocturne din Ucraina sunt represalii

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei şi fostul preşedinte Dmitri Medvedev a afirmat duminica aceasta că atacurile din timpul nopţii din Ucraina au fost efectuate ca represalii pentru atacul letal al Kievului asupra unui cămin studenţesc din Lugansk, informează EFE.

Potrivit unei postări pe Telegram a lui Medvedev, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi echipa sa "au atras un răspuns dur din partea Rusiei prin atacurile lor teroriste împotriva copiilor".

"Aparent, a fost intenţionat. Aveau nevoie de atacuri aeriene masive împotriva structurilor Kievului", a declarat oficialul rus, care a susţinut că astfel Ucrainei îi "vine mai uşor să ceară bani şi arme" de la partenerii externi.

Rusia a folosit racheta hipersonică Oreşnik în campania sa de bombardamente împotriva Kievului din noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac care s-a soldat cu doi morţi şi 56 de răniţi numai în capitală, potrivit autorităţilor ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al Forţelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ignat, a confirmat că racheta se număra printre cele 690 de sisteme de atac, majoritatea drone, folosite de Rusia în bombardament.

De altfel, agenţiile de stat ruse au relatat că forţele ruse au lovit ţinte din Ucraina folosind patru tipuri de rachete - Oreşnik, Iskander, Kinjal şi Zircon - în atacurile de duminică, drept represalii pentru atacurile Kievului asupra ţintelor civile din Rusia, relatează Reuters.

Atacurile, toate reuşite, au fost efectuate asupra instalaţiilor de comandă militară ucrainene, bazelor aeriene şi altor întreprinderi ale complexului militar-industrial al Ucrainei, a declarat agenţia de ştiri Interfax, citând Ministerul Apărării rus.

Reuters nu a putut verifica independent relatarea.

În altă ordine de idei, potrivit EFE, autorităţile ruse au încheiat operaţiunile de salvare la locul atacului ucrainean asupra unui cămin studenţesc din Lugansk şi au declarat două zile de doliu în onoarea celor 21 de victime.