Statul Baden-Württemberg, în sud-vestul țării, a înregistrat cele mai ridicate temperaturi, cu 31,5 grade în Waghäusel-Kirrlach, lângă Karlsruhe, și în Heidelberg.

La Regensburg, în Bavaria, temperatura a atins 31,4 grade. Temperaturi de 31 de grade au fost înregistrate în Neunkirchen-Wellesweiler, în Saarland, și Duisburg-Baerl, în Renania de Nord-Westfalia.

Temperaturile ar putea crește și mai mult în unele regiuni în următoarele zile. De duminică până marți, sunt posibile maxime de până la 34 de grade în regiunea Rinului Superior, a declarat meteorologul DWD, Sebastian Schappert.

Duminică se preconizează că temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 25 de grade în nordul Germaniei, unde se așteaptă nori mai denși și averse izolate pe alocuri.

În alte părți, temperaturile sunt prognozate să se încadreze între 27 și 33 de grade, cele mai calde fiind în sud-vest și sud.

Condiții similare sunt așteptate luni, zi de sărbătoare legală în Germania, cu cer predominant senin și maxime ca în toiul verii, între 26 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt din nou așteptate în sud-vest.