Cazul este considerat unul extrem de rar de echipa medicală care a asistat nașterea, scrie napoli.repubblica.it.

Atât nașterea, cât și evoluția ulterioară a copilului reprezintă un motiv de satisfacție pentru întreaga echipă.

„Ne aflăm în fața unui caz cu adevărat excepțional, deoarece obținerea unei sarcini la vârsta de 59 de ani a mamei este un eveniment extrem de rar. Pentru noi, este o mare satisfacție că am putut însoți acest parcurs până la nașterea unei fetițe care este acum bine și se dezvoltă normal”, a explicat medicul ginecolog Mario Polichetti.

Cum se simte bebelușul

El a subliniat că starea de sănătate a nou-născutei este foarte bună. La naștere, fetița cântărea 2,4 kilograme, iar în prezent a ajuns la 4,5 kilograme.

„Fetița este într-o stare excelentă de sănătate, iar acest lucru este, în mod firesc, cel care ne aduce cea mai mare satisfacție. La naștere, a cântărit 2,4 kilograme, iar astăzi cântărește 4,5 kilograme. Se dezvoltă foarte bine”, a declarat medicul.

Pentru profesorul Mario Polichetti, această experiență are o semnificație deosebită și din punct de vedere profesional, având în vedere complexitatea unui asemenea caz.

„Atunci când te implici în astfel de demersuri complexe, fiecare etapă necesită multă atenție și responsabilitate. Să vezi că această fetiță se simte bine astăzi reprezintă cea mai mare satisfacție pentru întreaga echipă”, a precizat el.

Medicul consideră nașterea un eveniment cu o semnificație aparte

Vârsta părinților face ca nașterea micuței, Francesca Pia, să fie un eveniment neobișnuit.

„O mamă de 59 de ani și un tată de 70 de ani reprezintă o categorie de vârstă absolut extraordinară pentru o naștere de acest tip, motiv pentru care putem vorbi despre un eveniment cu adevărat rar”, a observat medicul.

Acesta consideră că povestea ar putea atrage interes la nivel internațional, având în vedere raritatea concepției la o asemenea vârstă și faptul că fetița este sănătoasă.

„Cred că este o poveste de mare interes internațional. Cazurile de concepție la această vârstă sunt extrem de rare, iar faptul că putem împărtăși astăzi povestea nașterii unei fetițe sănătoase este un motiv de mândrie”, a continuat medicul.