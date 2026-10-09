Potrivit „The Times”, antrenorul spaniol va primi de acum înainte 29,5 milioane de euro pe an, sumă care îl plasează în fruntea clasamentului celor mai bine plătiți antrenori din campionatul englez.

Meciurile din Premier League pot fi urmărite în exclusivitate pe platforma VOYO.

O prelungire scumpă

Arsenal a anunțat oficial miercuri prelungirea contractului lui Mikel Arteta, care a preluat banca tehnică a echipei „Gunners” în 2019. După ce a câștigat cinci trofee cu clubul londonez, antrenorul spaniol beneficiază de o creștere considerabilă a remunerației. Potrivit „The Times”, acesta va primi de acum înainte 25 de milioane de lire sterline pe an, adică aproximativ 29,5 milioane de euro. O creștere salarială substanțială pentru Arteta, care până acum câștiga 17,9 milioane de euro pe an.

Mikel Arteta, cel mai bine plătit antrenor din Premier League

Această nouă remunerație îl face cel mai bine plătit antrenor din Premier League. Spre comparație, antrenorul echipei Arsenal s-ar situa astfel imediat în urma lui Diego Simeone (29,8 milioane de euro, Atlético Madrid) și înaintea lui Simone Inzaghi (Al-Hilal, 25,1 milioane de euro).Cine este Mikel ArtetaMikel Arteta a fost numit antrenor al echipei Arsenal pe 20 decembrie 2019. El este antrenorul cu cea mai lungă perioadă de activitate neîntreruptă la aceeași echipă dintre actualii tehnicieni din Premier League.

Ca jucător, Arteta și-a început cariera la juniorii Barcelonei, înainte de a evolua la Paris Saint-Germain, Rangers și Real Sociedad.

Primul său contact cu fotbalul englez a avut loc în ianuarie 2005, când a fost împrumutat la Everton, transferul devenind definitiv șase luni mai târziu.

În august 2011, s-a transferat la Arsenal, unde a fost numit căpitan al echipei înaintea sezonului 2014/15.

Spaniolul a câștigat două Cupe ale Angliei în perioada petrecută la Arsenal, înainte de a se retrage din activitatea de fotbalist în 2016.

În iulie 2016, Arteta a fost numit antrenor secund la Manchester City, unde a lucrat sub conducerea lui Pep Guardiola. El a făcut parte din stafful tehnic care a câștigat titlul în Premier League în sezonul 2017/18, acumulând un număr record de 100 de puncte.

Un an mai târziu, Manchester City a devenit primul club din ultimele zece sezoane care a reușit să își apere titlul în Premier League. De asemenea, în perioada petrecută de Arteta pe Etihad Stadium, echipa a câștigat două Cupe ale Ligii Angliei și o Cupă a Angliei.

Arteta a preluat conducerea tehnică a lui Arsenal la jumătatea sezonului 2019/20, înlocuindu-l pe Unai Emery. Echipa londoneză a încheiat campionatul pe locul opt, într-un sezon de Premier League care a fost suspendat timp de 100 de zile din cauza pandemiei de coronavirus.

Sezonul s-a încheiat însă într-o notă pozitivă, Arsenal câștigând finala Cupei Angliei și obținând calificarea în UEFA Europa League.

După ce a terminat pe locul cinci în sezonul 2021/22, Arsenal a ratat la mică distanță primul titlu de campioană din 2004 în sezonul următor, încheind campionatul la cinci puncte în spatele lui Manchester City și revenind în UEFA Champions League.

Arsenal a fost și mai aproape de titlu în sezonul 2023/24, când a terminat la doar două puncte în spatele lui Manchester City, acumulând 89 de puncte și stabilind un record al clubului de 28 de victorii într-un singur sezon de Premier League.

În sezonul 2024/25, echipa londoneză a încheiat campionatul pe locul al doilea pentru al treilea an consecutiv, la zece puncte în spatele lui Liverpool.

Însă Arteta a reușit, în cele din urmă, să conducă Arsenal către titlul de campioană în Premier League în sezonul 2025/26, primul al clubului după 22 de ani. Echipa a încheiat sezonul cu 85 de puncte, cu șapte mai multe decât Manchester City.

Arsenal a ajuns și în finala Ligii Campionilor, pe care a pierdut-o în fața lui PSG la loviturile de departajare, iar Arteta a fost desemnat pentru prima dată antrenorul sezonului în Premier League, primind distincția Barclays Manager of the Season.