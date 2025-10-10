Vladimir Putin: Rusia dezvoltă arme strategice noi. Tratatul nuclear cu SUA poate expira fără probleme pentru Moscova

Stiri externe
10-10-2025 | 18:12
vladimir putin
Shutterstock

Rusia dezvoltă arme strategice noi şi nu ar fi afectată major dacă SUA nu prelungeşte tratatul nuclear care expiră anul viitor, a declarat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

El a spus că ar fi, totuşi, păcat dacă nu ar mai rămâne nimic din cadrul de control al armamentului între cele două ţări, care deţin de departe cele mai mari arsenale nucleare din lume.

Într-o conferinţă de presă susţinută la finalul unui summit regional în Tadjikistan (Asia Centrală), Putin a afirmat că o cursă a înarmărilor este deja în desfăşurare şi a promis că Rusia va prezenta în curând ultimele progrese în acest domeniu, potrivit EFE.

Putin a adăugat că aceste arme sunt deja testate "cu succes".

Tratatul New START, încă pe masa negocierilor

Rusia a declarat anterior că este dispusă să prelungească în mod voluntar limitele privind numărul de focoase nucleare stabilit în tratatul New START, care expiră în februarie, dacă SUA sunt dispuse să facă acelaşi lucru. Washingtonul nu a acceptat încă în mod oficial propunerea.

"Vor fi suficiente aceste câteva luni pentru a lua o decizie cu privire la o prelungire? Cred că vor fi suficiente dacă există bunăvoinţă pentru prelungirea acestor acorduri. Iar dacă americanii decid că nu au nevoie de ele, nu este o problemă pentru noi", a declarat Putin.

El a adăugat că Rusia continuă să dezvolte şi să testeze arme nucleare de nouă generaţie.

"Suntem gata să negociem dacă este acceptabil şi util pentru americani. Dacă nu, atunci nu, dar ar fi păcat, pentru că atunci nu ar mai rămâne nimic în materie de descurajare în domeniul armelor ofensive strategice", a spus liderul rus.

Pentru a doua oară într-o săptămână, Putin a făcut referire la posibilitatea ca alte ţări, pe care nu le-a numit, să efectueze un test nuclear - ceva ce numai Coreea de Nord a făcut în acest secol. La un astfel de test, Rusia va răspunde în mod simetric, a afirmat preşedintele rus.

Experţii avertizează asupra unui efect de domino

Experţi în securitate consideră că un test efectuat de o ţară ar avea un efect de domino, impulsionând alte puteri nucleare să facă acelaşi lucru, ceea ce ar amplifica tensiunile geopolitice şi mai mult faţă de nivelurile actuale, deja ridicate, notează media citate.

"Există mereu tentaţia de a testa eficacitatea aceluiaşi combustibil care a fost utilizat în rachete timp de mulţi, mulţi ani. Toate acestea sunt simulate pe computere, iar experţii consideră că este suficient, dar unii dintre aceiaşi experţi consideră că este necesară să se repete testele", a spus Putin.

"Deci, unele ţări se gândesc la asta; din câte ştiu, chiar se pregătesc, şi de aceea am spus că, dacă o vor face, vom face şi noi la fel", a adăugat el, fără a face o referire concretă la SUA.

În acest context, "prelungirea tratatului New START cu cel puţin un an este o idee bună", a reiterat preşedintele rus.

Într-o primă reacţie, preşedintele american Donald Trump a declarat că propunerea omologului său rus Vladimir Putin de prelungire voluntară cu un an a tratatului de dezarmare nucleară New START se pare 'o idee bună', conform Reuters.

Ce prevede tratatul New START

Tratatul ruso-american New START, semnat în 2010, limitează fiecare parte la 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate, la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele, şi prevede un mecanism de verificări, întrerupte însă în ultimii ani.

Pe de altă parte, întrebat despre posibila livrare a rachetelor de croazieră americane Tomahawk către Ucraina, Putin, care anterior prezisese o escaladare serioasă cu Washingtonul în cazul în care aceste planuri s-ar concretiza, s-a limitat de această dată să afirme că Rusia ar răspunde la această măsură prin întărirea apărării sale antirachetă, conform EFE.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, SUA, vladimir putin,

Dată publicare: 10-10-2025 18:12

