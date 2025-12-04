Oficialul cu cel mai înalt grad din armata rusă critică invazia lui Putin din Ucraina: „Am primit o lecție dură”

Stiri externe
04-12-2025 | 15:06
Rusia va continua să lupte până când regiunea Donbas și așa-numita "Novorusia" vor fi eliberate, fie prin forța armelor, fie prin alte mijloace.

Declarația a fost făcută, joi dimineață, de Vladimir Putin, la două zile de la negocierile de pace, purtate cu emisarii americani la Kremlin.

Într-un interviu pentru un post de radio rusesc, fostul comandant al Forțelor Terestre ale Federației Ruse, general-colonelul Vladimir Chirkin, a criticat invazia Ucrainei și a declarat că armata rusă nu era gata de război, iar Putin a primit informații eronate de la serviciile de informații.

general-colonel Vladimir Chirkin, fostul șef al Forțelor Terestre ale Federației Ruse: „Am primit o lecție serioasă, dură. Conducerii țării i s-a transmis informația falsă că 70% din populația Ucrainei este de partea noastră și 30% este împotriva noastră. S-a dovedit a fi exact invers. 30% sunt de partea noastră, iar 70% sunt împotriva noastră”.

Chirkin este oficialul cu cel mai înalt grad din armata rusă care critică mersul războiului din Ucraina.

general-colonel Vladimir Chirkin, fostul șef al Forțelor Terestre ale Federației Ruse: „Toată lumea, dacă vă amintiți, a început să spună pe 22 februarie că războiul se va încheia în trei zile. Dar, din păcate, nu a fost așa”.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia nu se descurcă mai bine în Ucraina, nici după aproape 4 ani de conflict. În ultimele zile, Kremlinul și-a întețit eforturile de a arăta că o victorie rusă e iminentă în Ucraina, deși situația de pe front nu se potrivește cu declarațiile lui Putin. Scopul ar fi de a forța Vestul să accepte pretențiile Rusiei. Iar Washingtonul, prin președintele Trump, pare să dea crezare acestei teorii.

Donald Trump, președintele SUA: „(Putin) ar dori să pună capăt războiului. Asta... aceasta a fost impresia lor (Witkoff și Kushner). Cred că ar vrea să revină la o viață normală”.

Ucrainenii sunt însă convinși că Putin nu vrea pacea, pentru că încheierea conflictului ar îndrepta atenția rușilor asupra problemelor de acasă.

Arseniy Yatsenyuk, fost prim-ministru al Ucrainei: „Scopul lui a fost, în primul rând, de fapt, să amâne și să evite sancțiunile. Al doilea a fost să blocheze confiscarea activelor rusești, al treilea să creeze o fisură între Uniunea Europeană și Statele Unite, iar al patrulea, de fapt, să arate tuturor că acționează cu bună-credință... dar el nu are bună-credință”.

Acum, toți ochii sunt pe Donald Trump. Europenii se tem că președintele american ar putea forța Ucraina să accepte o pace în condiții similare unei capitulări, mai ales în lumina ultimelor declarații.

Donald Trump, președintele SUA: „Când eram în acest birou și vorbeam de „atuuri”, i-am spus (lui Zelenski): nu aveți nicio carte de jucat. Atunci era momentul să încheie un acord. Am crezut că acela ar fi fost un moment mult mai bun pentru a ajunge la o înțelegere. Dar ei, în înțelepciunea lor, au decis să nu facă asta. Acum au mai multe dezavantaje”.

Pe de altă parte, președintele ucrainean Zelenski spune că negocierile de pace avansează eficient.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Ucraina a fost auzită, Ucraina a fost ascultată. Și asta contează. Ne așteptăm ca lucrurile să continue exact în acest fel. O pace demnă este posibilă doar dacă interesele Ucrainei sunt luate în considerare”.

Între timp, rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene. Un nou atac în regiunea Dnipro, din estul Ucrainei, a distrus în noaptea de miercuri spre joi o clădire administrativă, două instituții de învățământ și mai multe case. Cel puțin patru persoane, între care o fetiță, au fost rănite.

