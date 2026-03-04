Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, au discutat telefonic despre teme actuale ale cooperării ruso-ungare, precum şi despre stadiul implementării acordurilor convenite în cadrul întrevederii desfăşurate la Moscova la 28 noiembrie 2025, a informat marţi serviciul de presă al Kremlinului, preluat de Hirado.

Agenția maghiară de presă ”uită” să menționeze și declarația explicită a Kremlinului, potrivit căruia ”Vladimir Putin a lăudat poziția Ungariei” față de războiul din Ucraina.

”Potrivit comunicatului difuzat la Moscova, părţile au analizat situaţia care s-a tensionat brusc în jurul Iranului şi în regiunea Orientului Mijlociu în ansamblu, inclusiv din perspectiva posibilelor consecinţe asupra pieţei energetice mondiale.

În cadrul schimbului de opinii privind Ucraina, Vladimir Putin a evidenţiat poziţia de principiu a conducerii ungare în favoarea unei soluţionări politice şi diplomatice a conflictului, precum şi intenţia de a urma o politică echilibrată şi suverană în afacerile internaţionale.

De asemenea, au fost abordate aspecte referitoare la cetăţenii ungari încorporaţi în forţele armate ucrainene şi care au ajuns în captivitate rusă. Părţile au convenit să menţină contactul la diferite niveluri”, se mai arată în știrea maghiară.

Kremlin: Vladimir Putin a lăudat poziția Ungariei

”Vladimir Putin a lăudat poziția principială a Ungariei în sprijinul rezolvării conflictului (din Ucraina) prin mijloace politice și diplomatice, precum și angajamentul său general de a urma un curs echilibrat și suveran în afacerile internaționale”, sună declarația oficială a Kremlinului, potrivit The Kyiv Independent.

Problema cetățenilor maghiari încorporați în Ucraina este prezentată trunchiat de Viktor Orban. Acesta omite să precizeze că respectivii bărbați sunt ucraineni cu dublă cetățenie, iar legislația din Ucraina, ca și a majorității țărilor, nu ține cont de acest statut.

Aproximativ 80.000 de etnici maghiari locuiesc în regiunea Transcarpatia, cea mai vestică a Ucrainei. Dintre aceștia, circa 670 de militari de etnie maghiară serveau în Forțele Armate ale Ucrainei în decembrie 2025, indică publicația citată.