LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA

Ungaria a trimis armata la Centrala Nucleară de la Paks. Pe obiectiv este arborat steagul Rusiei

Stiri externe
Imago846907249
IMAGO

Ungaria a trimis armata la Centrala Nucleară de la Paks, aflată la 200 de kilometri distanță de România. Ministrul maghiar al Apărării a spus că a fost întărită, de asemenea, prezența militară la infrastructura energetică de importanță critică a țării.

autor
Cristian Anton

Ungaria a trimis armata la Centrala Nucleară de la Paks, aflată la 200 de kilometri distanță de România, întărind, totodată, prezența militară la toate obiectivele de importanță critică, transmite presa maghiară de stat. Sâmbătă, premierul suveranist Viktor Orban, aflat în plină campanie electorală, a anunțat ridicarea cu un nivel a alertei teroriste din Ungaria, în contextul războiului din Iran.

Jurnalul de știri al postului național de televiziune M1 a prezentat duminică vizita făcută de ministrul Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, la Centrala Nucleară de la Paks, ”unde s-a consultat cu conducătorul organizaţiei de apărare a obiectivului şi cu comandanţi militari”.

Am dispus securizarea a 20, apoi a încă 40 de puncte, iar mâine voi convoca o şedinţă de coordonare în cadrul căreia vom decide întărirea securităţii altor puncte, iar în acelaşi timp măsurile vor fi deja puse în aplicare”, a declarat ministrul, potrivit Hirado, agenția de presă a televiziunii publice.

Vizita ministrului apărării la Paks a avut loc după ce guvernul a decis consolidarea prezenţei militare la infrastructurile energetice de importanţă critică. La Paks au fost detaşate trupe din cadrul Comandamentului pentru Operaţiuni Speciale şi din regimentul de genişti pirotehnişti, mai spune sursa citată.

Steagul Rusiei, arborat alături de cel al Ungariei pe noul reactor nuclear în construcție

Ungaria extinde în prezent Centrala Nucleară de la Paks cu ajutorul Rusiei. Situată la 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala nucleară de la Paks a fost construită în anii ’80 de ruşi şi furnizează aproape 40% din necesarul de electricitate al Ungariei.

În luna decembrie 2014, Rusia şi Ungaria au semnat contractul pentru construcţia a două noi unităţi la centrala nucleară de la Paks, fiecare cu o capacitate de 1,2 GW. Conform calendarului iniţial, construcţia ar fi urmat să înceapă în 2018, iar prima unitate trebuia finalizată în 2025.

Pe 5 februarie 2026 a început turnarea fundației de beton a primei unități nucleare noi de la Paks, lucrările fiind efectuate de compania rusească nucelară de stat Rosatom. În imaginile făcute publice de autoritățile maghiare, pe obiectivul nuclear în construcție pot fi văzute, unul lângă, altul, steagurile Ungariei și Rusiei. 

O româncă și-a adus cârnații de casă la un aquapark din Ungaria, unde meniul și intrarea costă 69 de euro de Revelion

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Ungaria, armata, centrala nucleara paks, steag, Rusia,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Românul prins sub bombardamentele din Teheran: „Iranul e a doua mea casă!“
Românul prins sub bombardamentele din Teheran: „Iranul e a doua mea casă!“
Citește și...
Ungaria și Rusia au decis când va fi extinsă centrala nucleară de la Paks. „O atenţie crescută pentru acest proiect”
Stiri externe
Ungaria și Rusia au decis când va fi extinsă centrala nucleară de la Paks. „O atenţie crescută pentru acest proiect”

Ungaria şi compania rusă de energie nucleară Rosatom au căzut de acord asupra calendarului extinderii centralei nucleare de la Paks, aflată la 100 kilometri sud de Budapesta, relatează marţi DPA.

 

Ungaria a oprit trei din cele patru reactoare de la centrala nucleară Paks pentru că apa Dunării este prea caldă
Stiri externe
Ungaria a oprit trei din cele patru reactoare de la centrala nucleară Paks pentru că apa Dunării este prea caldă

Centrala nucleară Paks din Ungaria a oprit trei dintre cele patru reactoare ale sale, cu o putere combinată de 240 MW, din cauza creşterii temperaturii fluviului Dunărea, a anunţat joi seara operatorul centralei, potrivit Reuters.

 

Accident la centrala nucleara de la Paks, din Ungaria
Stiri externe
Accident la centrala nucleara de la Paks, din Ungaria

Accidentul a avut loc luni seara atunci cand un instrument de masurare a fost scapat pe podea, informeaza MTI. Centrala nucleara de la Paks este singura detinuta de Ungaria.

Recomandări
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA
Stiri externe
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA

În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, armata israeliană a continuat luni atacurile pe scară largă asupra Teheranului, vizând şi Hezbollah, care, pentru prima dată în conflict, a atacat Israelul dinspre Liban.

Ministrul Energiei: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate
Știri Actuale
Ministrul Energiei: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt nişte "minciuni sfruntate".

România va activa mecanismul civil european. Cetățeni români vor fi aduși luni seara la București din Israel
Știri Actuale
România va activa mecanismul civil european. Cetățeni români vor fi aduși luni seara la București din Israel

Guvernul anunţă, în urma şedinţei de luni dimineaţa, de la Palatul Victoria, că luni seară vor ajunge la Bucureşti cetăţeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, ţară care are deschis spaţiul aerian.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Martie 2026

03:27:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 4

21:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Fotbalistul român care a renunțat la salariul de 65,000 de dolari pe lună: „Eram foarte nervos!“

Sport

Progres, dar la ce folos? Radu Drăgușin, cel mai bun om al lui Tottenham, în eșecul de la Fulham, care îi apropie de Championship