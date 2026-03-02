Ungaria a trimis armata la Centrala Nucleară de la Paks. Pe obiectiv este arborat steagul Rusiei

Ungaria a trimis armata la Centrala Nucleară de la Paks, aflată la 200 de kilometri distanță de România, întărind, totodată, prezența militară la toate obiectivele de importanță critică, transmite presa maghiară de stat. Sâmbătă, premierul suveranist Viktor Orban, aflat în plină campanie electorală, a anunțat ridicarea cu un nivel a alertei teroriste din Ungaria, în contextul războiului din Iran.

Jurnalul de știri al postului național de televiziune M1 a prezentat duminică vizita făcută de ministrul Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, la Centrala Nucleară de la Paks, ”unde s-a consultat cu conducătorul organizaţiei de apărare a obiectivului şi cu comandanţi militari”.

”Am dispus securizarea a 20, apoi a încă 40 de puncte, iar mâine voi convoca o şedinţă de coordonare în cadrul căreia vom decide întărirea securităţii altor puncte, iar în acelaşi timp măsurile vor fi deja puse în aplicare”, a declarat ministrul, potrivit Hirado, agenția de presă a televiziunii publice.