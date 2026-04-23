Instituţiile guvernamentale citate au publicat un material video în care Harry poate fi văzut coborând dintr-un tren în capitala Ucrainei.

Reţeaua de televiziune ITV din Regatul Unit, care îl însoţeşte pe prinţ, a citat afirmaţia acestuia că doreşte "să reamintească celor de la noi şi din restul lumii împotriva a ce luptă Ucraina".

Vizita va dura două zile şi va include Halo Trust, organizaţie caritabilă de deminare susţinută în trecut de mama lui Harry, prinţesa Diana, precizează ITV.

AFP reaminteşte că fiul cel mic al regelui britanic Charles a mai făcut vizite în Ucraina, pentru a-şi exprima sprijinul pentru militarii care rezistă din 2022 invaziei ruse.

În septembrie 2025, el s-a întâlnit cu foşti combatanţi şi înalţi oficiali ucraineni, fiind însoţit atunci de membri ai fundaţiei sale Invictus Games, pe care a fondat-o în 2014 pentru sprijinirea prin competiţii sportive a militarilor răniţi în lupte. Anterior, în aprilie acelaşi an, soţia sa, Meghan Markle, a fost alături de el într-o vizită la Lvov, în vestul ţării, la un centru de recuperare pentru soldaţii răniţi.