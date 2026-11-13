De asemenea, s-a declarat „100%” convins de nevinovăția fratelui său, reținut săptămâna aceasta în cadrul unei anchete privind traficul de migranți, relatează Agerpres, care citează MTI.

Orban a afirmat în interviu că arestările mai multor foști miniștri și membri ai guvernului din ultimele luni arată că toate aceste cazuri au loc „ca parte a unui spectacol politic planificat, regizat, teatral”.

El a susținut că nu este vorba despre tragerea la răspundere, ci despre o reglare de conturi din partea unui „guvern neocomunist”, a cărui esență este identică cu cea a vechiului regim: oamenii sunt intimidați, iar „dacă deschizi gura, trimit autoritățile pe urmele tale”, a spus el.

Întrebat dacă se teme că ar putea ajunge, la rândul său, la închisoare, Viktor Orban a declarat că, deși „e bine să dai dovadă de modestia cuvenită”, el „nu va fi nimerit de glonț”, adăugând că nu intenționează să-și viziteze fratele, deoarece „mass-media ar adora o fotografie cu mine intrând într-o închisoare”.

Fratele fostului premier, arestat preventiv

Fostul prim-ministru și actual lider al opoziției din partea partidului Fidesz l-a descris drept „un băiat cumsecade, cu o inimă bună” pe fratele său, Áron Orban (49 de ani), care a fost reținut luni, alături de alți trei suspecți, într-o anchetă care vizează traficul de migranți și traficul de influență.

Miercuri, o instanță din Budapesta a dispus arestarea sa preventivă pentru o lună, decizie împotriva căreia avocatul său a făcut apel.

Anchetatorii suspectează existența unei rețele care primea bani pentru a facilita obținerea în regim de urgență a vizelor ungare pentru cetățeni vietnamezi. Aceștia erau înscriși, doar formal, la cursuri scurte de formare, cu scopul de a putea călători ulterior în Europa de Vest.

Trei dintre foștii miniștri ai lui Orban au fost reținuți în cadrul acelorași acțiuni, printre care fostul ministru al culturii Balázs Hankó, pe care fostul premier l-a numit „deținut politic”, menționând că acesta a așteptat mai mult de 40 de zile pentru a fi audiat.

Un alt fost deputat Fidesz arestat, Attila Ughy, a fost audiat doar în prima și în a 77-a zi de detenție, a notat Orban, apreciind că „aceste lucruri indică mai degrabă interogatorii desfășurate sub constrângere”.

Orban susține că Fidesz este pregătit să guverneze din nou

Viktor Orban a susținut, între altele, în interviu că partidul său, Fidesz, care a pierdut alegerile din 12 aprilie în fața partidului Tisza, este în continuare capabil să guverneze.

„Mâine dimineață am putea propune nu două, ci poate chiar trei guverne care ar putea concura, fără nicio dificultate, cu majoritatea guvernelor din Europa”, a spus el.

Fostul premier ungar a mai menționat, în contextul în care Wall Street Journal a relatat că administrația președintelui Donald Trump l-ar încuraja să candideze pentru a-i succeda secretarului general al ONU, Antonio Guterres, al cărui mandat se încheie pe 31 decembrie, că, în momentul de față, această chestiune nu este oportună.