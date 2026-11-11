O altă suspectă a fost, de asemenea, plasată în arest preventiv, a precizat tribunalul din Budapesta într-un comunicat, scrie News.ro.

Fratele lui Viktor Orbán este acuzat de trafic de persoane

Aron Orbán şi alte trei persoane au fost arestaţi luni în cadrul unei operaţiuni comune a Biroului Naţional de Investigaţii (NNI) şi a Agenţiei Naţionale pentru Recuperarea şi Protecţia Bunurilor (NVVH), un organism anticorupţie înfiinţat de guvernul lui Peter Magyar, care a preluat puterea în luna mai.

Potrivit NNI, aceştia sunt bănuiţi de trafic de persoane comis în cadrul unei organizaţii criminale. Ei sunt acuzaţi că au ajutat peste o sută de cetăţeni vietnamezi să obţină vize în 2024, percepându-le un „comision de recrutare”, pe care l-ar fi încasat.

Viktor Orban a reacţionat luni, acuzând guvernul că încearcă să-şi elimine adversarii politici.

„Eu sunt ţinta, fratele meu nu este decât un instrument”, a scris el pe Facebook, denunţând o „lovitură sub centură”.

Instanţa a considerat că suspiciunile care vizează cele patru persoane reţinute sunt suficient de întemeiate. Unul dintre suspecţi a fost plasat sub control judiciar pentru patru luni, în timp ce al patrulea a fost lăsat în libertate.

Judecătorii au invocat riscul de fugă și de influențare a anchetei

Parchetul solicitase arestarea preventivă a tuturor, invocând riscul de fugă, de ascundere a probelor şi de obstrucţionare a anchetei.

Judecătorii au reţinut riscul de fugă în cazul celor trei suspecţi vizaţi de măsuri coercitive. În ceea ce-i priveşte pe Aron Orban şi pe cealaltă suspectă plasată în arest preventiv, aceştia au considerat, de asemenea, că ar putea obstrucţiona ancheta, în special prin influenţarea viitoarelor mărturii.

Suspecţii pot face apel împotriva deciziei instanţei.