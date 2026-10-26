Numele fostului premier naţionalist ungar revine cu regularitate în discuţii între oficiali americani, potrivit The Wall Street Journal (WSJ), scrie News.ro.

Viktor Orban este "candidatul conservator ideal în linia mişcării MAGA", a declarat un oficial de la Departamentul de Stat american cotidianului.

El ar şti să exercite puterea într-un context ostil şi nu s-ar lăsa intimidat de instituţie, potrivit acestei surse.

Viktor Orban, contactat de mai mulţi oficiali americani, deşi s-a arătat receptiv la această eventuală candidatură, şi-a exprimat unele rezerve şi nu a dorit să facă declaraţii publice, în acest stadiu, pe această temă.

Preşedintele Donald Trump l-a susţinut pe Viktor Orban în alegerile legislative ungare, în aprilie, în care a fost înfrânt după 16 ani de putere, de către conservatorul Péter Magyar, care s-a angajat să dărâme "cărămidă cu cărămidă" sistemul politic desfăşurat de către predecesorul său.

În cazul în care fostul premier ungar decide să intre în cursa la şefia ONU, Donald Trump ar putea să-l susţină din nou, însă nu înaintea alegerilor de la jumătate de mandat, declară WSJ altă sursă.

Scrutinul, prevăzut la 3 noiembrie, este crucial pentru preşedintele american, care riscă să-şi piardă majoritatea atât în Camera Reprezentanţilor, cât şi în Senat.

În afara Statelor Unite, candidatura lui Viktor Orban ar putea să fie susţinută de către Rusia - după ce fostul premier ungar a blocat politica comună a Uniunii Europene (UE) de a ajuta Ucraina, în urma invaziei ruse -, dar şi de către China.

Veto britanic sau francez

Oficialul de la Departamentul de Stat american citat apreciază că Orban ar putea conta pe opt voturi în Consiliul de Securitate, poate chiar zece, din totalul de 15.

Însă o candidatură a acestuia depinde de Regatul Unit şi Franţa, care s-ar putea opune prin veto.

La ultimul scrutin vineri, la ONU, niciunul dintre cei şapte candidaţi nu a reuşit să scape de un vot negativ al uneia dintre cele cinci mari puteri cu drept de veto.

Costaricana Rebeca Grynspan, în vârstă de 70 de ani, care conducea Agenţia ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare (CNUCED), s-a clasat pe primul loc în acest scrutin, urmată de Carolyn Rodrigues-Birkett, în vârstă de 53 de ani, o fostă şefă a diplomaţiei Guyanei, şi de actualul director al Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), argentinianul Rafael Grossi, în vârstă de 65 de ani.

O candidatură poate fi depusă în orice moment al procesului.

Potrivit unei tradiţii geografice care nu este respectată mereu, America Latină revendică de această dată postul.

Numeroase ţări exercită presiuni ca o femeie să conducă pentru prima oară ONU.

Aceste alegeri intervin în contextul în care ONU se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa, iar multilateralismul pe care-l apără este pus la grea încercare de către ţări care-l apărau până acum, ca Statele Unite.

ONU se confruntă totodată cu o multiplicare a conflictelor în lume şi cu grave dificultăţi financiare.