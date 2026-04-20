Naţionalistul Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani, a anunţat anul trecut retragerea Ungariei din CPI, decizie care urma să intre în vigoare pe 2 iunie 2026, după ce l-a primit pe Netanyahu la Budapesta.

După victoria sa în alegerile parlamentare din 12 aprilie, Peter Magyar şi-a anunţat imediat intenţia ca ţara sa să se realăture CPI. Cu toate acestea, conform unui comunicat israelian privind o convorbire telefonică cu premierul Netanyahu, Magyar l-a invitat pe acesta la Budapesta pe 23 octombrie pentru a participa la marcarea a 70 de ani de la revolta anti-sovietică din 1956.

Ce a răspuns Magyar

Întrebat luni de un jurnalist despre o posibilă contradicţie, Magyar a precizat că i-a invitat la Budapesta pe toţi liderii cu care a avut convorbiri telefonice.

"Dacă o ţară este membră a Curţii Penale Internaţionale şi o persoana căutată intră pe teritoriul său, atunci acea persoana trebuie reţinută", a adăugat liderul conservator pro-european într-o conferinţă de presă, după prima şedinţă a grupului său parlamentar.

"Nu trebuie să spun totul la telefon. Presupun că fiecare şef de stat şi de guvern este familiarizat cu aceste legi", a adăugat el.

El a indicat că echipa sa a analizat posibilitatea ca noul guvern să oprească procesul de retragere înainte ca Ungaria să părăsească oficial CPI pe 2 iunie.

CPI, cu sediul la Haga, a emis un mandat de arestare în 2024 pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în Fâşia Gaza.

Peter Magyar a anunţat totodată că sesiunea inaugurală a Adunării Naţionale va avea loc în weekendul 9-10 mai, în timpul căreia va depune jurământul.