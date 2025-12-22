Videoclipuri AI cu celebrități decedate stârnesc controverse în mediul online. „Această problemă se va agrava"

22-12-2025 | 19:17
regina Elisabeta a II-a
Captură video Facebook

Într-o realitate paralelă, regina Elisabeta a II-a se minunează în faţa unor sufleuri cu brânză, un Saddam Hussein înarmat până în dinţi defilează într-un ring de wrestling, iar papa Ioan Paul al II-lea încearcă să se dea cu skateboardul.

Mihaela Ivăncică

Videoclipuri hiperrealiste cu celebrităţi decedate, create cu aplicaţii precum Sora de la OpenAI, uşor de utilizat, au proliferat în mediul online, stârnind o dezbatere cu privire la controlul imaginii persoanelor decedate, relatează luni AFP.

Aplicaţia OpenAI, lansată în septembrie şi considerată pe scară largă o maşină de produs "deepfake-uri" - conţinut hiperrealist trucat, generat de inteligenţa artificială (AI) - a produs între timp o multitudine de videoclipuri cu personaje istorice, printre care Winston Churchill, precum şi cu celebrităţi precum Michael Jackson şi Elvis Presley.


Într-un videoclip de pe platforma TikTok vizionat de AFP, regina Elisabeta a II-a, purtând un colier de perle şi coroană, ajunge la un meci de wrestling pe scuter, sare peste corzi şi se năpusteşte asupra unui luptător. Într-un alt videoclip postat pe Facebook, regina promovează sufleuri cu brânză într-un supermarket, în timp ce în alt videoclip apare jucând fotbal.

ilikeit
Deepfake-urile sunt tot mai greu de detectat. Cum le recunoști și ce semne trădează clipurile generate de AI

Însă, nu toate aceste videoclipuri generate sunt amuzante.

În octombrie, gigantul AI i-a împiedicat pe utilizatorii aplicaţiei sale Sora să creeze videoclipuri folosind imaginea lui Martin Luther King Jr., în urma plângerilor formulate de moştenitorii militantului pentru drepturile civile.

Unii utilizatori au creat videoclipuri în care acesta scotea sunete de maimuţă în timpul celebrului său discurs "I Have a Dream", cu remarci vulgare, jignitoare sau rasiste.

"Exasperant"

"Pătrundem în valea stranie", a explicat Constance de Saint Laurent, profesoară la Universitatea Maynooth din Irlanda, referindu-se la teoria conform căreia atunci când un obiect atinge un anumit grad de asemănare antropomorfă sau hiperrealism, acesta provoacă un sentiment de anxietate şi nelinişte.

"Dacă aţi începe brusc să primiţi videoclipuri cu o persoană dragă decedată, ar fi traumatizant", a declarat ea pentru AFP. "Aceste videoclipuri au consecinţe reale", a subliniat ea.

În ultimele săptămâni, copiii actorului Robin Williams şi ai celebrului activist afro-american Malcolm X au condamnat utilizarea aplicaţiei Sora pentru a crea videoclipuri cu taţii lor decedaţi, notează AFP.

Zelda Williams, fiica lui Robin Williams, a solicitat recent Instagram să nu mai trimită videoclipuri cu tatăl ei, generate de AI. Este "exasperant", a spus ea.

Deşi există "datorită libertăţii de exprimare", a "unui interes puternic în reprezentarea figurilor istorice", personalităţile publice şi familiile acestora ar trebui să deţină controlul suprem asupra imaginii lor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al OpenAI.

Pentru persoanele "recent decedate", a adăugat el, reprezentanţii autorizaţi sau moştenitorii pot solicita acum ca imaginea lor să nu fie utilizată pe Sora.

"Control asupra imaginii"

"În pofida a ceea ce susţine OpenAI despre dorinţa sa de a permite oamenilor să deţină controlul asupra imaginii lor, a lansat un instrument care face în mod clar opusul", a declarat pentru AFP Hany Farid, cofondator al companiei americane de securitate cibernetică GetReal Security şi profesor la Universitatea California, Berkeley.

"Deşi au oprit (în mare măsură) crearea de videoclipuri cu Martin Luther King Jr., ei nu împiedică utilizatorii să distorsioneze identitatea multor altor celebrităţi", a deplâns el.

"Chiar dacă OpenAI va implementa anumite protecţii" pentru această figură politică, "va exista un alt model AI care n-o va face şi, prin urmare, această problemă se va agrava", a remarcat el.

Pe măsură ce instrumentele AI avansate proliferează, aceste riscuri nu se mai limitează la personalităţile publice. Chiar şi persoanelor decedate, care nu sunt faimoase, li se pot prelua numele, imaginea şi cuvintele în mod ilegal pentru a fi manipulate.

Cercetătorii avertizează cu privire la proliferarea necontrolată a acestui conţinut, supranumit "terci AI", care ar putea în cele din urmă să înstrăineze utilizatorii de reţele sociale.

"Problema cu dezinformarea, în general, nu este neapărat faptul că oamenii o cred. Mulţi n-o cred", a remarcat Constance de Saint Laurent. "Problema este că ei văd informaţii reale şi nu mai au încredere în ele", a atras ea atenţia subliniind că instrumente precum Sora vor "amplifica masiv acest fenomen".

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Sursa: Agerpres

Etichete: inteligenta artificiala, openai, Deepfake,

Dată publicare: 22-12-2025 19:03

Un deepfake evident, răspândit masiv de oponenții lui Macron: Nepotul președintelui Franței, arestat în Burkina Faso
Stiri externe
Un deepfake evident, răspândit masiv de oponenții lui Macron: Nepotul președintelui Franței, arestat în Burkina Faso

Un fake news inventat de Inteligența Artificială, potrivit căruia nepotul lui Emmanuel Macron ar fi fost arestat în Burkina Faso, cu milioane de euro în două valize aflate în posesia sa, este distribuit masiv de oponenții președintelui Franței.  

Deepfake-urile sunt tot mai greu de detectat. Cum le recunoști și ce semne trădează clipurile generate de AI
iLikeIT
Deepfake-urile sunt tot mai greu de detectat. Cum le recunoști și ce semne trădează clipurile generate de AI

Clipurile deepfake sunt din ce în ce mai greu de deosebit de realitate. Deși rețelele de socializare promit filtre anti-fake, multe falsuri trec neobservate.

DNSC: Deepfake-urile și fraudele online s-au intensificat după alegerile prezidenţiale. Cum să nu cazi în plasa escrocilor
Stiri actuale
DNSC: Deepfake-urile și fraudele online s-au intensificat după alegerile prezidenţiale. Cum să nu cazi în plasa escrocilor

O serie de atacuri cibernetice agresive, de tip scam, în care sunt utilizate inclusiv videoclipuri realizate cu deepfake, au fost semnalate pe platformele de socializare, imediat după alegerile prezidenţiale.

Melania Trump, discurs public rar în calitate de Primă Doamnă a SUA. Promovează o lege împotriva pornografiei din răzbunare
Stiri externe
Melania Trump, discurs public rar în calitate de Primă Doamnă a SUA. Promovează o lege împotriva pornografiei din răzbunare

În prima sa apariție publică ca Primă Doamnă a Statelor Unite pentru al doilea mandat, Melania Trump a participat la o masă rotundă pentru a sprijini un proiect de lege privind pornografia deepfake, menit să protejeze adolescenții de hărțuirea online.

Specialişti în securitate cibernetică: Fraudele bazate pe AI fac furtul de identitate mai greu de detectat şi de prevenit
Stiri actuale
Specialişti în securitate cibernetică: Fraudele bazate pe AI fac furtul de identitate mai greu de detectat şi de prevenit

Fraudele deepfake, identităţile sintetice şi escrocheriile bazate pe Inteligenţa Artificială (AI) fac furtul de identitate mai greu de detectat şi de prevenit, avertizează specialişti în securitate cibernetică.

Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale
Stiri externe
Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale

An de an New York-ul își spune povestea de Crăciun, inclusiv prin vitrinele sale spectaculoase, transformate în adevărate scene de teatru, unde designul, tehnologia și emoția se întâlnesc.

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri
Stiri actuale
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Dacă sunteți posesorul unei mașini cu motor hibrid, pregătiți-vă să achitați taxe mai mari, de anul viitor. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului.

Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului
Stiri Politice
Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că nu crede că se va ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pentru care Opoziţia a anunţat că strânge semnături, după ce Nicuşor Dan a vobit despre iniţierea unui referendum în justiţie.

 

