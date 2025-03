Melania Trump, discurs public rar în calitate de Primă Doamnă a SUA. Promovează o lege împotriva pornografiei din răzbunare

Îmbrăcată într-un costum bej, cu cravată neagră și pantofi asortați, Melania Trump și-a făcut luni prima sa apariție publică solo pe Capitol Hill de la revenirea în rolul de Primă Doamnă pe 20 ianuarie, potrivit India Today.

Ea a fost prezentă pentru a-și exprima sprijinul față de un proiect de lege privind siguranța online, conceput pentru a accelera eliminarea pornografiei din răzbunare, adică imagini intime postate online fără consimțământul persoanei în cauză.

BE BEST:

“I am here with you today with a common goal – to protect our youth from online harm. The widespread presence of abusive behavior in the digital domain affects the daily lives of our children, families, and communities.”

First Lady Melania Trump

Be Best Roundtable on… pic.twitter.com/UCETDXELY8