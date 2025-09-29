VIDEO. Televiziunea de stat a Iranului a cenzurat imaginile în care se vedeau genunchii miniștrilor Finlandei și Suediei

29-09-2025 | 16:23
ministru, cenzura, Iran
Televiziunea de stat iraniană a cenzurat imaginile cu Elina Valtonen, ministrul finlandez al Afacerilor Externe, acoperindu-i picioarele într-o știre despre întâlnirile diplomatice de la Adunarea Generală a ONU din New York.

autor
Cristian Matei

Televiziunea a arătat-o pe Valtonen alături de Abbas Araghchi, ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, în timpul discuțiilor oficiale.

Același material video o includea și pe Maria Malmer Stenergard, ministrul suedez al Migrației. În ambele cazuri, imaginile cu picioarele femeilor au fost blurate digital, notează Helsinki Times.

Activista și jurnalista iraniană Masih Alinejad a distribuit materialul video pe platforma de socializare X, descriind cenzura ca un simptom al restricțiilor mai ample asupra libertăților femeilor în Iran.

Partidul Coaliției Naționale Finlandeze a publicat ulterior răspunsul lui Valtonen pe Instagram, unde ea a declarat: „Nu îmi adaptez îmbrăcămintea în funcție de persoana cu care mă întâlnesc. Am o politică de a nu participa la evenimente în care este necesară acoperirea feței sau a părului”.

Într-un interviu acordat Helsingin Sanomat, primul canal media care a relatat incidentul, Valtonen a calificat cenzurarea imaginilor ca fiind „tristă” și a spus că aceasta reflectă statutul femeilor în Iran.

Mass-media de stat iraniană modifică adesea imaginile internaționale care implică femei, în conformitate cu codurile vestimentare impuse de stat. Estomparea imaginilor face parte din practica standard de difuzare în țară, în special atunci când sunt prezentate femei care nu respectă regulile vestimentare islamice locale.

Ministerul finlandez de Externe nu a emis o declarație oficială cu privire la incident.

Întâlnirea dintre Valtonen și Araghchi a avut loc în marja Adunării Generale a ONU, care a reunit diplomați din întreaga lume pentru discuții la nivel înalt. Printre subiectele abordate s-ar fi numărat stabilitatea regională, drepturile omului și rolul femeilor în diplomație.

Sursa: Helsinki Times

iran, femei

Dată publicare: 29-09-2025 16:11

ONU a reimpus, pentru prima dată după un deceniu, sancțiuni extinse împotriva Iranului, ca urmare a eșuării negocierilor nucleare cu Occidentul, potrivit The Guardian.

