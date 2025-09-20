Trei iranieni au fost prinși la Aeroportul Henri Coandă cu acte false. Au încercat să intre în Schengen în mod fraudulos

Stiri actuale
20-09-2025 | 11:46
aeroport
Shutterstock

Trei cetăţeni iranieni au fost depistaţi la Aeroportul „Henri Coandă” Bucureşti în timp ce încercau să intre în spaţiul Schengen cu documente false.

autor
Sabrina Saghin

„În data de 18.09.2025, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, s-au prezentat pentru a intra în ţară, cu o cursă din direcţia Istanbul - Turcia, trei persoane de sex masculin. La controlul de frontieră persoanele au prezentat două cărţi de identitate cu însemnele autorităţilor din Ungaria şi una cu însemnele autorităţilor olandeze”, informează sâmbătă Poliţia de Frontieră.

Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări suplimentare şi au constatat că acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unor acte autentice, fiind false.

În cadrul verificărilor, cei trei bărbaţi au declarat că sunt cetăţeni iranieni şi au vârste cuprinse între 23 şi 24 de ani.

„Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au dispus măsura interzicerii intrării în spaţiul Schengen pentru cele trei persoane. Tinerii au fost înapoiaţi în aceeaşi zi de către compania transportatoare în direcţia Istanbul - Turcia'', arată sursa citată. 

Citește și
strâmtoarea Ormuz
Reuters: Surse americane acuză Iranul că a făcut pregătiri să mineze Strâmtoarea Ormuz

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, romania, iran, henri coandă, Schengen,

Dată publicare: 20-09-2025 11:46

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Bilanțul morților iranieni este în creștere în urma războiului cu Israel. „Am înmormântat 1.060 de martiri în ţară”
Stiri externe
Bilanțul morților iranieni este în creștere în urma războiului cu Israel. „Am înmormântat 1.060 de martiri în ţară”

Un responsabil iranian a anunţat luni, la televiziunea de stat, un nou bilanţ, revizuit în creştere, de 1.060 de morţi în ţară în urma războiului de 12 zile cu Israelul.

Reuters: Surse americane acuză Iranul că a făcut pregătiri să mineze Strâmtoarea Ormuz
Stiri externe
Reuters: Surse americane acuză Iranul că a făcut pregătiri să mineze Strâmtoarea Ormuz

Militarii iranieni au încărcat luna trecută mine marine pe vase din Golful Persic, ceea ce a sporit îngrijorarea SUA privind pregătirile Iranului pentru blocarea Strâmtorii Ormuz, afirmă doi oficiali americani citaţi marţi de Reuters.

Lovitură pentru Trump. Ce vorbesc în privat oficialii iranieni după atacul american. Interceptări SUA
Stiri externe
Lovitură pentru Trump. Ce vorbesc în privat oficialii iranieni după atacul american. Interceptări SUA

Interceptări ale comunicațiilor iraniene sugerează că Teheranul a minimalizat pagubele loviturilor americane asupra programului nuclear, contrazicând declarațiile optimiste ale lui Trump privind distrugerea completă a capacităților nucleare ale Iranului.

Recomandări
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
Stiri externe
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat, vineri, spațiul aerian al Estoniei. S-au întors la bază abia după ce au intervenit avioane de luptă italiene, finlandeze și suedeze.

Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Stiri actuale
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Managerul Spitalului din Caransebeș, arestat preventiv pentru luare de mită. Ar fi acceptat 250.000 de lei pentru un contract
Stiri actuale
Managerul Spitalului din Caransebeș, arestat preventiv pentru luare de mită. Ar fi acceptat 250.000 de lei pentru un contract

Managerul Spitalului Municipal Caransebeș, Singh Bhupinder, a fost arestat preventiv, într-un dosar în care este acuzat că a primit mită în schimbul atribuirii preferenţiale a unui contract către o firmă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Septembrie 2025

02:04:14

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28