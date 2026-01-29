Patru bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Cluj-Napoca, fiind acuzaţi că au înşelat un bătrân de 89 de ani şi i-au furat bani şi bijuterii în valoare de 52.000 de lei, folosind pretextul unui porumbel blocat în podul locuinţei.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, suspecţii, cu vârste între 19 şi 41 de ani, domiciliaţi în judeţele Cluj şi Mureş, au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru furt calificat, transmite Agerpres.

Fapta ar fi avut loc în 20 octombrie 2025, când doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept în locuinţa victimei din municipiul Cluj-Napoca, profitând de vârsta înaintată a acesteia şi inducând-o în eroare. Ceilalţi doi ar fi supravegheat zona şi ar fi oferit sprijin complicilor.

Surse judiciare au precizat că bătrânului i s-a spus că un porumbel ar fi rămas blocat în pod, motiv pentru care suspecţii au cerut acces în interiorul casei.

Din locuinţă au fost sustrase 40.000 de lei şi bijuterii din aur, aparţinând unei femei care nu se afla la domiciliu în acel moment. Prejudiciul total, de 52.000 de lei, a fost recuperat integral în data de 28 ianuarie, după identificarea autorilor.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul procurorului de caz şi al poliţiştilor IPJ Mureş, iar cei patru bărbaţi au fost introduşi într-un centru de reţinere şi arestare preventivă.





