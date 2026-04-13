VIDEO. Reacția suprinzătoare a președintelui Donald Trump, după ce a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orban

Péter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei să demisioneze. Avertisment și pentru Viktor Orban
Péter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei să demisioneze. Avertisment și pentru Viktor Orban

Președintele Donald Trump a avut o reacție surprinzătoare după ce a fost întrebat de jurnaliști cum comentează eșecul înregistrat de aliatul său, premierul Ungariei, Viktor Orban, la alegerile parlamentare care au avut loc duminicp, 12 aprilie.

Cristian Matei

Potrivit filmărilor care circulă pe rețelele de socializare, atunci când jurnaliștii încep să-l întrebe pe președintele SUA despre Viktor Orbán, Donald Trump pur și simplu le întoarce spatele și pleacă în grabă.

Viktor Orban a fost susţinut constant de preşedintele SUA, Donald Trump. În urmă cu câteva zile, liderul de la Casa Albă a promis că va ajuta economia Ungariei dacă aliatul său, Viktor Orban, va câştiga alegerile parlamentare.

Trump a spus că este "entuziasmat" de ideea de a "investi în prosperitatea viitoare care va fi generată de menţinerea la conducere a lui Orban".

De asemenea, recent, vizita oficială a lui JD Vance în Ungaria a vrut să fie o demonstraţie de sprijin în Ungaria.

Vizita lui Vance, programată pentru două zile, a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltán Kovács, ca o celebrare a legăturilor profunde dintre cele două țări.

„Vizita subliniază alianța puternică și durabilă dintre Ungaria și Statele Unite”, a spus el.

Pe de altă parte, mai trebuie precizat faptul că Viktor Orban l-a criticat pentru prima dată pe Donald Trump.

El a spus că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală aprobând sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse şi că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă.

NEWS ALERT Cristi Chivu are contractul pregătit, cu un salariu uriaș!
