VIDEO. Reacția suprinzătoare a președintelui Donald Trump, după ce a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orban

Potrivit filmărilor care circulă pe rețelele de socializare, atunci când jurnaliștii încep să-l întrebe pe președintele SUA despre Viktor Orbán, Donald Trump pur și simplu le întoarce spatele și pleacă în grabă.

Viktor Orban a fost susţinut constant de preşedintele SUA, Donald Trump. În urmă cu câteva zile, liderul de la Casa Albă a promis că va ajuta economia Ungariei dacă aliatul său, Viktor Orban, va câştiga alegerile parlamentare.

Trump a spus că este "entuziasmat" de ideea de a "investi în prosperitatea viitoare care va fi generată de menţinerea la conducere a lui Orban".

De asemenea, recent, vizita oficială a lui JD Vance în Ungaria a vrut să fie o demonstraţie de sprijin în Ungaria.

Vizita lui Vance, programată pentru două zile, a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltán Kovács, ca o celebrare a legăturilor profunde dintre cele două țări.

„Vizita subliniază alianța puternică și durabilă dintre Ungaria și Statele Unite”, a spus el.