Potrivit filmărilor care circulă pe rețelele de socializare, atunci când jurnaliștii încep să-l întrebe pe președintele SUA despre Viktor Orbán, Donald Trump pur și simplu le întoarce spatele și pleacă în grabă.
VIDEO. Reacția suprinzătoare a președintelui Donald Trump, după ce a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orban
Președintele Donald Trump a avut o reacție surprinzătoare după ce a fost întrebat de jurnaliști cum comentează eșecul înregistrat de aliatul său, premierul Ungariei, Viktor Orban, la alegerile parlamentare care au avut loc duminicp, 12 aprilie.
Viktor Orban a fost susţinut constant de preşedintele SUA, Donald Trump. În urmă cu câteva zile, liderul de la Casa Albă a promis că va ajuta economia Ungariei dacă aliatul său, Viktor Orban, va câştiga alegerile parlamentare.
Trump a spus că este "entuziasmat" de ideea de a "investi în prosperitatea viitoare care va fi generată de menţinerea la conducere a lui Orban".
De asemenea, recent, vizita oficială a lui JD Vance în Ungaria a vrut să fie o demonstraţie de sprijin în Ungaria.
Vizita lui Vance, programată pentru două zile, a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltán Kovács, ca o celebrare a legăturilor profunde dintre cele două țări.
„Vizita subliniază alianța puternică și durabilă dintre Ungaria și Statele Unite”, a spus el.
Pe de altă parte, mai trebuie precizat faptul că Viktor Orban l-a criticat pentru prima dată pe Donald Trump.
El a spus că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală aprobând sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse şi că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă.
