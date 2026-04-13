Armata americană a anunțat luni că va începe o blocadă a tuturor porturilor și zonelor de coastă iraniene, temperând totuși promisiunea anterioară a lui Trump de a bloca complet Strâmtoarea Ormuz, arată AP News.

Trump anunţa duminică, într-o postare detaliată pe Truth Social, intenţia de a bloca Strâmtoarea Ormuz. Acesta a afirmat că SUA vor „iniţia procesul de BLOCARE a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz” şi că alte ţări vor fi implicate în această blocadă.

El a mai spus în acea postare că forţele americane vor intercepta, de asemenea, orice navă din apele internaţionale care a plătit o taxă Iranului.

„Nimeni care plăteşte o taxă ilegală nu va avea trecere liberă în apele internaţionale”, a scris Trump, adăugând: „Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor paşnice va fi ARUNCAT ÎN IAD!”.

Ulterior, Comandamentul Central al armatei SUA a declarat că blocada se va aplica doar navelor care se îndreaptă spre sau dinspre Iran, inclusiv în toate porturile iraniene din Golful Persic şi Golful Oman. Forţele americane nu vor împiedica libertatea de navigaţie a navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către şi dinspre porturi non-iraniene, a precizat CENTCOM.

Iranul amenință că ”niciun port din regiune nu va fi sigur”

Această mișcare a pregătit scena pentru o nouă confruntare, Iranul răspunzând anunțului SUA cu amenințări la adresa tuturor porturilor din Golful Persic și Golful Oman.

„Securitatea în Golful Persic și Marea Oman este fie pentru toată lumea, fie pentru NIMENI”, potrivit postului de radio și televiziune al Republicii Islamice Iran, IRIB. „NICIUN PORT din regiune nu va fi sigur”, a amenințat armata iraniană.

Negocierile de încetare a focului dintre SUA și Iran s-au încheiat duminică dimineața fără un acord, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la ce se va întâmpla când actualul armistițiu de două săptămâni va expira pe 22 aprilie. În timp ce discuțiile se încheiau în capitala Pakistanului, Islamabad, ambele părți s-au învinovățit reciproc pentru eșec.

După cum era de așteptat, prețurile petrolului au crescut din nou la peste 100 de dolari pe baril, iar Wall Street pare să anunțe scăderea piețelor globale, pe măsură ce armata americană se pregătește să blocheze traficul către și dinspre porturile iraniene. În Strâmtoarea Ormuz, majoritatea transporturilor maritime au fost blocate de la începutul războiului.

Contractele futures pentru S&P 500 și Dow Jones Industrial Average au scăzut fiecare cu 0,7% înainte de deschiderea tranzacției. Contractele futures pentru Nasdaq au scăzut cu 1%.

ONU: Nicio țară nu are dreptul de a bloca navigația în Strâmtoarea Ormuz

Şeful agenţiei maritime a ONU a declarat luni că nicio ţară nu are dreptul de a bloca navigaţia în strâmtoarea Ormuz, o rută comercială paralizată de războiul actual între SUA şi Iran, relatează AFP.

''Conform dreptului internaţional, nicio ţară nu are dreptul de a interzice trecerea inofensivă sau libertatea navigaţiei în strâmtorile utilizate pentru tranzitul internaţional'', a declarat secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), Arsenio Dominguez, într-o conferinţă de presă.

SUA au anunţat că luni la 14:00 GMT va începe o blocadă asupra porturilor iraniene situate în strâmtoarea Ormuz şi împrejurimi, zonă controlată de forţele iraniene de la izbucnirea războiului actual în urma loviturilor americane şi israeliene contra Iranului, pe 28 februarie.

Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează 20% din producţia mondială de petrol şi gaz natural lichefiat, a fost redus deja cu aproximativ 90% de la începutul conflictului actual, potrivit companiei de date maritime Lloyd's List Intelligence.

Spania îl critică din nou pe Trump: ”De la începutul războiului, totul a fost lipsit de sens”

Blocada Strâmtorii Ormuz anunțată de Trump a fost condamnată imediat de Spania, cea mai vehementă voce a Europei în privința războiului american din Orientul Mijlociu. Ministrul Apărării din Spania, Margarita Robles, a spus luni că blocada „nu are niciun sens”.

„De la începutul războiului, totul a fost lipsit de sens”, a declarat Robles luni pentru postul de televiziune spaniol TVE. „Nimeni nu știe motivul pentru care a început acest război, un război care trebuia să fie rapid. Acesta este doar un alt episod din spirala descendentă în care am fost târâți și în care au încercat să tragă întreaga lume”.

Spania, sub conducerea prim-ministrului Pedro Sánchez, a fost cel mai acerb critic al Europei față de acțiunile militare ale SUA și Israelului în Orientul Mijlociu. Membrul NATO a declarat la începutul acestei luni că spațiul său aerian este închis pentru avioanele americane utilizate în Iran și a interzis SUA să utilizeze baze militare operate în comun în sudul Spaniei în efortul de război.

Pe de altă parte, factura la combustibil a Uniunii Europene a crescut cu peste 25 de miliarde de dolari de când Statele Unite și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului și este probabil să crească în continuare, a declarat luni și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană cere statelor UE să-și coordoneze utilizarea stocurilor de petrol

„Factura noastră pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu peste 22 de miliarde de euro - 44 de zile, 22 de miliarde de euro”, a spus ea, menționând că „întreruperea aprovizionării cu energie va continua încă o perioadă de timp”.

Von der Leyen a recomandat guvernelor UE să înceapă să coordoneze modul în care își utilizează stocurile de petrol și depozitează gazele naturale pentru a evita să pună presiune pe piață. Ea a propus relaxarea restricțiilor privind normele privind ajutoarele de stat cât timp durează criza, pentru a ajuta la protejarea consumatorilor și sectoarelor vulnerabile de prețurile ridicate la energie.

La rândul lor, Franța și Regatul Unit vor organiza o conferință cu parteneri pregătiți să contribuie la o misiune multinațională pașnică pentru a ajuta la restabilirea navigației în Strâmtoarea Ormuz, a declarat președintele Emmanuel Macron.

Într-o postare pe X, Macron a subliniat „necesitatea de a restabili navigația liberă și nestingherită prin StrâmtoareaOrmuz cât mai repede posibil”. El a cerut o „misiune multinațională pașnică”, adăugând: „Această misiune strict defensivă, separată de părțile beligerante implicate în conflict, este destinată să fie desfășurată imediat ce circumstanțele o permit”.

Franța și Regatul Unit au lucrat în ultimii ani la înființarea unei operațiuni care ar permite navelor să traverseze Strâmtoarea Ormuz odată ce luptele se vor termina.