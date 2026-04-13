Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, experții se așteaptă la o creștere economică mai mică și la scumpiri rapide. Efectele se vor simți și la noi, pentru că depindem de alții.

După ce a scăzut în două trimestre consecutive, perspectivele economiei României rămân modeste și pentru acest an. ț

Banca Mondială a redus prognoza pentru 2026 - de la o creștere estimată inițial la 1,3%, la doar 0,5% în prezent. Așteptările rămân slabe și pe termen mediu. Iar pentru 2027 creșterea va fi de doar 1,4%, sub prognoza anterioară de 1,9%.

Corespondent Știrile ProTV: „Banca Mondială consideră că economia României a încetinit, ca urmare a măsurilor luate de Guvern pentru a reduce cheltuielile și a ține deficitul sub control. Consumul a scăzut pentru a șaptea lună la rând și a încetat, astfel, să mai fie principalul motor de creștere economică”.

Pe de altă parte, tensiunile din Orientul Mijlociu au transmis un nou șoc economiei mondiale.

În ultimele zile, mai mulți oficiali ai Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Mondiale au avertizat că urmează o revizuire negativă a prognozelor. Scenariul de bază al Băncii Mondiale arată spre o creștere de 3,65% în 2026, în scădere de la 4% în octombrie. Și, totuși, s-ar putea ajunge până la 2,6% dacă războiul din Iran se prelungește.

Claudiu Cazacu, analist: „În ceea ce urmează, variabila esențială este în continuare timpul, dar - chiar și dacă lucrurile s-ar opri mâine, am resimți că sunt efectele piețele ar resimți. Piețe ar sărbători, ar reacționa în primă fază - petrolul ar scădea extrem de puternic, însă, ulterior, s-ar stabiliza la prețuri peste cele medii de dinaintea, dacă conflictul se prelungește la câteva luni de zile, atunci - nu e vorba doar de ce simțim pe moment, prelungit și perioada de revenire la normal și o prelungim cu un orizont dublu față de cât a durat conflictul”.

În același timp, prețurile rămân ridicate, iar economiștii se așteaptă la noi scumpiri. Cum România depinde de marile economii europene, efectele se vor simți și la noi. În acest context, Banca Națională a României a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,5% pe an.