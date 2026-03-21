Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a reiterat sâmbătă „sprijinul complet şi total” pentru Orbán în alegerile din Ungaria. De asemenea, vicepreşedintele SUA, JD Vance, ar urma să se deplaseze la Budapesta în aprilie pentru a-l susţine pe prim-ministru, relatează Politico.

Cel mai longeviv lider din UE, care se confruntă cu alegeri în mai puţin de o lună şi pe care se prevede că le va pierde, a fost de mult timp o piatră de încercare pentru Bruxelles. În cea mai recentă confruntare cu omologii săi europeni, Orbán a blocat săptămâna aceasta un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, pe fondul unui conflict legat de petrol.

„Prim-ministrul a fost un lider puternic care a arătat întregii lumi ce este posibil atunci când îţi aperi graniţele, cultura, moştenirea, suveranitatea şi valorile”, a declarat Trump într-un discurs video adresat Conferinţei de Acţiune Politică Conservatoare (CPAC) care a avut loc sâmbătă în Ungaria.

Trump a lăudat „frontierele puternice” ale Ungariei şi a afirmat că ţara va continua să „lucreze foarte mult în domeniul imigraţiei”, adăugând că Europa trebuie să „lucreze foarte mult” pentru a rezolva „multe probleme” legate de imigraţie.

Preşedintele american a afirmat că Ungaria şi SUA „arată calea către un Occident revitalizat” şi că vor colabora „intens în domeniul energiei”.

Vance intenţionează să facă o vizită la Budapesta în aprilie, chiar înaintea alegerilor din Ungaria, pentru a-şi arăta sprijinul faţă de Orbán, a confirmat vineri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, într-un podcast.