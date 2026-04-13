Sunt mulți proprietari care își transformă locuințele în afaceri profitabile. Piața a crescut rapid în ultimii ani, dar multe spații funcționează încă fără toate autorizațiile necesare.

În curând, o nouă reglementare europeană va impune condiții mai stricte atât pentru proprietari, cât și pentru platformele de rezervări online.

Andreea are șase studiouri în Capitală, iar de trei ani și jumătate se ocupă de închirierea lor în regim hotelier. Toate sunt listate pe platformele turistice.

Andreea Kingdon, proprietar: Pentru mine funcționează foarte bine. Este mult mai avantajos decât o chirie normală. De multe ori există momente când scot și 2 chirii, 2 chirii și jumătate chiar. Încerc cât se poate de mult să jonglez cu prețurile în așa fel încât să am o ocupare destul de mare și să nu am locuri libere.

După hoteluri, apartamentele și camerele închiriate în regim hotelier ocupă acum locul al doilea în clasamentul structurilor de cazare turistică din România, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică.

Numeroase locuințe funcționează încă fără a fi clasificate

Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro: Noi nu ne aflăm în situația orașelor din Europa Occidentală. Mă refer aici la orașe din Spania, Franța, Italia care au probleme reale din cauza apartamentelor în regim hotelier. La noi fenomenul, de regulă, se referă strict la anumite zone ultra-centrale din doar câteva orașe. Dacă ar fi să menționăm, am putea spune Brașov, Constanța, București. În rest, celelalte orașe nu aș spune că sunt afectate și nu suntem în cazul în care piața aceasta de apartamente închiriate în regim hotelier să fie o concurență reală pentru piața de locuire.

Însă, numeroase locuințe funcționează încă fără a fi clasificate. La nivel național, puțin peste 12 mii sunt administrate de firme, iar aproximativ 5.000 aparțin persoanelor fizice.

Andrei Brașoveanu, administrator firmă regim hotelier: La ora actuală, pe ambele site-uri se poate în continuare să îți creezi un cont chiar dacă nu ai încă autorizația de la Ministerul Turismului. Te întreabă dacă o ai sau nu, dar dacă alegi nu, nu poți să continui mai departe să îți creezi contul. Probabil se gândesc că ești cu dosarul în lucru și că încă nu ai finalizat documentațiile.

Situația se schimbă din 20 mai, când intră în vigoare o reglementare europeană. Proprietarii vor trebui să își înregistreze locuințele și să obțină un cod unic, altfel nu le vor mai putea lista online, iar platformele vor raporta periodic datele către autorități.