Vizita are loc înaintea a ceea ce ar putea fi cel mai dificil test electoral al prim-ministrului de dreapta Viktor Orban de la preluarea puterii în 2010, în urma unei victorii zdrobitoare în faţa unor forţe de stânga slăbite de un scandal şi care de atunci nu şi-au mai revenit.

Viktor Orban este susţinut de preşedintele SUA, Donald Trump, iar vizita lui Vance este menită să fie o demonstraţie de sprijin, pentru că, potrivit majorităţii sondajelor, el se află în urma contracandidatului său de centru-dreapta înaintea alegerilor din 12 aprilie.

Planul vizitei lui Vance s-ar putea schimba însă din cauza evoluţiilor legate de războiul SUA-Israel împotriva Iranului, a avertizat una dintre surse, vorbind sub condiţia anonimatului.

Vizita vicepreşedintelui american ar urma vizitei secretarului de stat Marco Rubio la Budapesta din februarie, menită, la fel, să-l susţină public pe Orban, care se confruntă cu o economie slabă, un şoc al preţurilor la energie şi un rival considerat o alternativă viabilă.

Orban, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump în Europa, se află de mult timp în conflict cu UE pe o serie de teme, inclusiv Ucraina. Sfidând Bruxelles-ul, el a menţinut relaţii cordiale cu Moscova, refuză să trimită arme în Ucraina şi spune că Kievul nu se poate alătura niciodată Uniunii Europene.

Trump l-a susţinut luna trecută, numindu-l „un lider cu adevărat puternic şi influent” într-o postare pe reţelele sociale. Marţi, Trump a publicat o altă declaraţie de susţinere pe Truth Social, îndemnând maghiarii: „IEŞIŢI LA VOT ŞI VOTAŢI PENTRU VIKTOR ORBAN”.