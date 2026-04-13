De asemenea, liderul Tisza i-a cerut lui Viktor Orban să acționeze ca „interimar” cât timp va mai rămâne premier și să se abțină de la orice măsuri care ar limita puterile viitorului guvern.

„Îi cer președintelui republicii să ceară imediat partidului câștigător (Tisza, n.r.) să formeze un guvern și apoi să părăsească funcția. Fac apel la toate marionetele care au fost la putere în ultimii 16 ani să facă același lucru”, a spus el într-un discurs, după aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare, potrivit Euronews.

„Dacă apare o decizie sau o întrebare serioasă cu privire la națiunea noastră în timpul perioadei de tranziție, sperăm scurtă, nu ezitați să mă sunați, știți numărul meu de telefon”, a mai declarat șeful Tisza.

Magyar le-a cerut demisiile și șefilor organelor judiciare și procurorului-șef, apoi a declarat că, dacă nu își vor prezenta demisiile, următorul guvern îi va demite din funcție.

El a adăugat că primele sale călătorii în străinătate vor fi la Varșovia și Viena, iar apoi va vizita Bruxelles-ul pentru a convinge UE să deblocheze miliarde de euro din fonduri înghețate. Magyar a mai promis și că Ungaria se va alătura Parchetului European, organismul responsabil de investigarea infracțiunilor financiare cu fonduri UE.

„Vom restabili sistemul de control și echilibru al puterilor. Vom adera la Parchetul European. Vom garanta funcționarea democratică a țării noastre”, a adăugat el.

Cu aproape 99% din voturi numărate, Tisza este pe cale să câștige o majoritate confortabilă de două treimi, cu 138 de locuri în parlamentul maghiar format din 199 de membri.

Conform datelor de la Comitetul Electoral Național, partidul Fidesz al lui Viktor Orbán ar putea avea 55 de locuri rămase. Mișcarea Patria Noastră ar putea intra în parlament ca al treilea partid cu șase locuri.