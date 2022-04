VIDEO Mii de sÃ¢rbi au manifestat la Belgrad Ã®n sprijinul Rusiei ÅŸi Ã®mpotriva NATO

Mulţimea de oameni, mulţi din organizaţii ultranaţionaliste, s-au alăturat marşului din centrul oraşului până la ambasada rusă din apropiere, unde au tras semnale de rachete, au cântat imnuri ruseşti şi sârbeşti şi au salutat cele două ţări ca naţiuni înfrăţite.

Today in Belgrade ???????? another rally in support of Russia ???????? pic.twitter.com/54lxJ3Ef0M