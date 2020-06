VIDEO. Lacrimi în Parlamentul European. O eurodeputată de culoare a povestit cum a fost agresată de polițiștii belgieni

”Ieri (n.r. marți), în timp ce ieșeam din Gara de Nord, am văzut nouă polițiști care agresau doi tineri de culoare. Am făcut poze cu telefonul mobil, lucru care e permis”, a povestit Herzberger-Fofana, cu ochii în lacrimi.

Ea spune că din acest moment a devenit ținta agenților, care au agresat-o.

”Mi-au luat cu forța telefonul, iar patru dintre polițiști m-au împins cu forță la perete. Mi-au smuls geanta și m-au ținut cu fața la perete, cu picioarele depărtate. Voiau să mă percheziționeze. M-au tratat într-un mod umilitor”, a declarat Herzberger-Fofana.

Aceasta spune că polițiștii nu au crezut-o că este eurodeputat, deși le-a prezentat toate actele. Miercuri, a făcut plângere pentru că ”abuzurile autorităților nu pot rămâne nepedepsite”.

”A fost o experiență traumatizantă. Nu am avut curaj să ies din casă până la șase dimineață”, a mai povestit eurodeputatul german.

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, i-a mulțumit pentru relatare, a asigurat-o de tot sprijinul și a invitat-o să îi prezinte toate detaliile după terminarea ședinței.

During the plenary today, MEP Pierrette Herzberger-Fofana reported an incident of intimidation against her by the Belgian police. We will demand an explanation from the Belgian authorities about what took place. pic.twitter.com/gtHdhuhC4I