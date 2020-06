Mii de persoane au format un lanț uman la Berlin, în semn de protest împotriva rasismului

Potrivit organizatorilor protestului, s-au strâns 20.000 de oameni pentru a forma lanţul de la Poarta Brandenburg până în zona Neukoelln, relatează News.ro.

Poliţiştii au anunţat un număr mult mai mic, mai exact 5.000 de persoane.

Demonstrators from over 100 social justice groups in Berlin gathered at the Brandenburg Gate to form a socially-distant human chain in protest against racism and social injustice.9-kilometer human chain.Jun 14, 2020 pic.twitter.com/awD2eX0SWM