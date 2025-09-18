Grecia amână extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Reacţia premierului Dorin Recean

Stiri externe
18-09-2025 | 07:34
Vladimir Plahotniuc
CU SENS

Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, care era planificată pentru 25 septembrie, a fost amânată de autorităţile elene, a anunţat miercuri Procuratura Generală din Republica Moldova, care precizează că nu au fost indicate motivele suspendării.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit Procuraturii, solicitările de extrădare depuse de autorităţile de la Chişinău au fost admise pe 12 septembrie de autorităţile elene, iar predarea fostului lider democrat urma să aibă loc „în zilele următoare”.

Amânare cu impact politic

Autorităţile moldovene se pregătiseră să îl aducă în ţară pe oligarhul acuzat de fraudă, rezervând bilete la avion pe 25 septembrie.

Asta ar fi însemnat ca cel supranumit „Păpuşarul”, din cauza influenţei pe care a avut-o în viaţa politică şi economică a Moldovei în urmă cu un deceniu, să revină în ţară cu trei zile înainte de alegerile legislative cruciale din 28 septembrie, ceea ce risca să tulbure un climat politic şi-aşa tensionat şi interferat de Rusia.

Plahotniuc a cerut în instanţa din Grecia să fie extrădat în Moldova (şi Rusia a formulat o cerere de extrădare), spunând că vrea să-şi reabiliteze numele în ţara lui.

Citește și
Vlad Plahotniuc
Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA

Procuratura moldoveană susţine însă că a fost notificată de amânarea extrădării prin canalele Interpol, miercuri, iar decizia a fost luată de Ministerul Justiţiei din Grecia, care nu a oferit deocamdată vreun motiv, scrie NewsMaker.

Reacția premierului Dorin Recean

Premierul Dorin Recean a anunţat miercuri seara că autorităţile vor investiga cum a reuşit fostul lider democrat „să-şi împiedice” extrădarea.

„Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei şi el va putea veni acasă liber, instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe. Şi noi – cetăţenii acestei ţări – trebuie să ne asigurăm că toţi sunt aduşi în faţa justiţiei şi că acest proces nu este oprit”, a scris şeful Guvernului pe reţelele sociale.

Cum a fost reținut Plahotniuc în Grecia

Vladimir Plahotniuc a fost reţinut pe 22 iulie pe aeroportul din Atena, la şase ani după ce a fugit din Moldova. Odată cu el, la aeroportul din capitala Greciei a fost reţinut şi fostul deputat democrat Constantin Ţuţu, considerat de mulţi ani omul de încredere al lui Plahotniuc. Cei doi urmau să zboare în Dubai.

Oamenii legii au făcut percheziţii la vila de lux pe care cei doi o închiriaseră în oraş, depistând zeci de acte false, obiecte de lux şi bani în diferite valute.

Procedura de extrădare

Procuratura Generală a Republicii Moldova a trimis autorităţilor din Grecia o primă cerere de extrădare în privinţa lui Plahotniuc la 24 iulie, iar Ministerul Justiţiei a expediat ulterior încă două solicitări. Atât Curtea de Apel din Atena, cât şi Ministerul Justiţiei al Greciei – instituţia căreia îi aparţine decizia finală în cazul extrădărilor – au acceptat ca fostul lider politic să fie trimis în ţară pentru a fi judecat.

Ministerul Justiţiei de la Chişinău a recepţionat pe 12 septembrie decizia privind extrădarea şi a transmis setul de documente Ministerului Afacerilor Interne – instituţia competentă pentru preluarea lui Plahotniuc.

Ministrul afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunţat că fostul lider PDM ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare.

Acuzațiile care îl vizează pe Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc este cercetat penal în Moldova şi era dat în urmărire internaţională prin Interpol pentru săvârşirea unor infracţiuni grave, inclusiv crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie în proporţii deosebit de mari şi spălare de bani.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Sursa: News.ro

Etichete: Republica Moldova, extradare, Vlad Plahotniuc,

Dată publicare: 18-09-2025 07:34

Articol recomandat de sport.ro
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Citește și...
Grecia a aprobat extrădarea în Moldova a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc
Stiri externe
Grecia a aprobat extrădarea în Moldova a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc

Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată pentru IPN de avocatul acestuia, Lucian Rogac, relatează Radio Chişinău.

Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA
Stiri externe
Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA

Liderul unui partid controlat de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc i-a cerut lui Donald Trump să intervină în alegerile din Moldova. Interesant este că pro-rusul Plahotniuc se află pe lista de sancțiuni a SUA.

Plahotniuc, reținut în Grecia, spune că vrea să fie predat Chișinăului, unde este acuzat de fraudă bancară de 1 mld. dolari
Stiri externe
Plahotniuc, reținut în Grecia, spune că vrea să fie predat Chișinăului, unde este acuzat de fraudă bancară de 1 mld. dolari

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, reţinut în Grecia pentru frauda bancară de 1 miliard de dolari, este dispus să fie extrădat în Republica Moldova, potrivit avocatului său. Rusia cere, de asemenea, extrădarea lui, relatează Reuters. 

Recomandări
PSD cedează 3 prefecturi către USR, inclusiv Bucureștiul. Compromisul făcut înainte de congresul social-democraților - surse
Stiri Politice
PSD cedează 3 prefecturi către USR, inclusiv Bucureștiul. Compromisul făcut înainte de congresul social-democraților - surse

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe împărţirea prefecturilor, PSD urmând să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala, afirmă surse politice.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Septembrie 2025

46:09

Alt Text!
La Măruță
17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28