Conform unor documente depuse vineri seara la o instanță federală din New York, citate de CNBC, acordul, în cadrul căruia Bank of America (BoA) nu și-a recunoscut vinovăția, este al patrulea încheiat de o bancă importantă în urma unor acțiuni în justiție intentate de victimele lui Epstein sau de o entitate guvernamentală, care au susținut că banca a fost complice la traficul de persoane în care acesta a fost implicat pe perioada în care era client al băncii.

Acordul cu BoA trebuie aprobat de judecătorul Jed Rakoff de la Curtea Districtuală a Statelor Unite din Manhattan, iar, de obicei, o astfel de aprobare este acordată.

Acordul ar urma să despăgubească „toate femeile care au fost abuzate sexual sau traficate de Jeffrey Epstein, sau de orice persoană care are legături sau este asociată în alt mod cu Jeffrey Epstein sau cu orice afacere de trafic sexual a lui Jeffrey Epstein, între 30 iunie 2008 și 6 iulie 2019, inclusiv”, potrivit documentului depus.

Avocații din acest caz sunt „conștienți că există cel puțin 60 de femei care au fost victimizate de Epstein între” aceste date, se menționează în document.

Un purtător de cuvânt al Bank of America a precizat într-un comunicat: „Deși ne menținem declarațiile anterioare făcute în documentele depuse în acest caz, inclusiv faptul că Bank of America nu a facilitat infracțiuni de trafic sexual, această rezoluție ne permite să lăsăm această chestiune în urmă și oferă o încheiere definitivă pentru reclamanți.”

CNBC a solicitat comentarii din partea celor două firme de avocatură care au reprezentat victimele în procesul intentat în octombrie 2025, Boies Schiller Flexner și Edwards Henderson.

Acorduri bancare anterioare

JPMorgan Chase a acceptat, în iunie 2023, să plătească victimelor lui Epstein 290 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces similar. Acordul a fost încheiat la o lună după ce Deutsche Bank a acceptat să plătească victimelor 75 de milioane de dolari.

În august 2023, JPMorgan a acceptat separat să plătească guvernului Insulelor Virgine Americane 75 de milioane de dolari, fiind acuzată că a facilitat și a beneficiat de traficul sexual de tinere femei practicat de Epstein, care deținea o insulă privată în Insulele Virgine Americane.

La fel ca BoA, JPMorgan nu a recunoscut nicio faptă ilegală în cadrul acordurilor sale.

Cu toate acestea, la momentul încheierii acordului, Deutsche Bank a declarat: „Recunoaștem greșeala pe care am comis-o prin acceptarea lui Epstein ca client în 2013, precum și deficiențele din procesele noastre, și am învățat din greșelile și neajunsurile noastre.”

Cele trei procese anterioare, la fel ca cel actual împotriva BoA, au fost intentate la tribunalul federal din Manhattan.

Ce se susține în proces

Reclamanta principală în cazul Bank of America, care a depus plângerea sub pseudonimul Jane Doe, este originară din Rusia și l-a cunoscut pe Epstein în 2011.

Plângerea împotriva BoA afirma că, începând din acel an și până în 2019, „Epstein a abuzat sexual de Jane Doe în cel puțin 100 de ocazii, inclusiv, dar fără a se limita la, atingerea ei cu forța, violarea ei cu forța și forțarea ei să întrețină relații sexuale cu alte femei pentru propria lui satisfacție sexuală depravată”.

Procesul menționează că, în mai 2013, Jane Doe a deschis un cont bancar la Bank of America la îndrumarea contabilului lui Epstein, Richard Kahn, și a unui avocat specializat în imigrație, ca parte a unui plan de a înșela oficialii de imigrare.

Procesul menționează că „o anchetă recentă privind crimele lui Epstein a dezvăluit că finanțistul miliardar de pe Wall Street, Leon Black, i-a plătit lui Epstein, inclusiv 170 de milioane de dolari pentru pretinse «sfaturi de planificare fiscală și succesorală» din contul său de la Bank of America.”

În 2023, Black a acceptat să plătească Insulelor Virgine Americane 62,5 milioane de dolari, iar în schimb, guvernul respectiv l-a eliberat de orice potențiale pretenții legale legate de Epstein.

„În centrul plângerii modificate, reclamantul principal susține că afacerea de trafic sexual a lui Jeffrey Epstein a fost facilitată și posibilă datorită faptului că [Bank of America] l-a ajutat pe Epstein să evite controlul autorităților de reglementare și i-a furnizat servicii de retragere și transfer bancar, totul pentru ca pârâtul să poată profita de pe urma lui Epstein și a asociaților săi”, se menționează în documentul privind acordul.

„Reclamantul principal susține, de asemenea, că asistența acordată de pârât întreprinderii de trafic sexual a lui Epstein a împiedicat autoritățile să descopere schema sa ilegală și a sporit amploarea și dimensiunea accesului și controlului lui Epstein asupra victimelor, cauzând prejudicii membrilor grupului”, se menționează în document.

Banca „a negat în mod expres și continuă să nege că a participat sau a asistat, susținut sau facilitat în vreun fel afacerea de trafic sexual a lui Epstein sau că s-a angajat în obstrucționarea justiției”.

Epstein, în vârstă de 66 de ani, s-a sinucis într-o închisoare federală din Manhattan în august 2019, la câteva săptămâni după ce a fost arestat sub acuzația de trafic sexual de minori.

El pledase anterior vinovat pentru ademenirea unei minore în scopul prostituției în fața unui tribunal din statul Florida în 2008 și a ajuns să execute o pedeapsă de 13 luni de închisoare.