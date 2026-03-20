Publicarea unor noi documente în cazul Epstein, în Statele Unite, la sfârşitul lunii ianuarie, a scos la iveală o corespondenţă intensă şi cu un ton uneori intim, între 2011 şi 2014, între prinţesă şi finanţistul care a murit în închisoare în 2019.

Corespondenţa dezvăluită şi impactul asupra imaginii publice

Alături de alte scandaluri, aceste dezvăluiri au pătat imaginea familiei regale: mai multe sondaje au arătat ulterior că o majoritate a norvegienilor se opune acum ca Mette-Marit să urce vreodată pe tron alături de prinţul moştenitor Haakon. „Desigur, mi-aş fi dorit să nu-l fi întâlnit niciodată”, a spus Mette-Marit în cadrul unui interviu de aproximativ douăzeci de minute acordat postului public NRK.

„Este extrem de important pentru mine să-mi asum faptul că nu i-am verificat mai atent trecutul şi să-mi asum, de asemenea, faptul că am fost manipulată şi înşelată în asemenea măsură”, a afirmat ea.

Clarificări despre natura relaţiei cu Epstein

Mette-Marit a pus capăt speculaţiilor privind natura relaţiei sale cu Epstein. „A fost o relaţie de prietenie: pentru mine, el a fost în primul rând un prieten. Dar, dacă întrebarea dumneavoastră este dacă relaţia a avut o altă natură, răspunsul este nu”, a spus ea.

Conform corespondenţei dezvăluite de mass-media norvegiene, ea i-a scris lui Epstein, în 2011, că îl „căutase pe Google”. „Da, nu mi-a lăsat o impresie prea bună”, îi spusese ea atunci, încheind fraza cu un emoticon.

Epstein fusese deja condamnat, în 2008, la puţin peste un an de închisoare pentru incitarea la prostituţie a unei minore.

În ianuarie 2013, ea a locuit împreună cu o prietenă în casa lui Epstein din Palm Beach, Florida, timp de patru zile.