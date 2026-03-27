„Statele Unite, acționând prin Departamentul de Justiție, au făcut o alegere deliberată de a prioritiza dezvăluirea rapidă și în volum mare în detrimentul protejării intimității supraviețuitorilor lui Epstein”, au declarat reclamanții, adăugând că Departamentul de Justiție „a expus aproximativ 100 de supraviețuitori ai predatorului sexual condamnat, publicând informațiile lor private și identificându-i în fața lumii.”

Deși guvernul a retras ulterior informațiile personale ale supraviețuitorilor din fișierele publice, aceștia au afirmat că „entități online precum Google le republică continuu, ignorând cererile victimelor de a fi șterse.” Reclamanții au precizat că informațiile lor personale continuă să fie afișate în rezultatele căutărilor și în conținutul generat de AI, scrie NBC News.

„Supraviețuitorii se confruntă acum cu traume reînnoite. Străini îi sună, le trimit emailuri, le amenință siguranța fizică și îi acuză că au conspirat cu Epstein, deși, în realitate, ei sunt victimele lui Epstein”, se arată în plângere.

Despăgubiri de minim 1.000 de dolari

Reclamanții solicită despăgubiri minime de 1.000 de dolari pentru fiecare victimă din partea Departamentului de Justiție și despăgubiri punitive „în sume suficiente pentru a pedepsi și descuraja” Google.

Grupul a cerut, de asemenea, instanței să oblige Google să elimine imediat și permanent informațiile personale ale supraviețuitorilor.

Supraviețuitorii au afirmat că Google are capacitatea tehnologică de a elimina conținutul în răspuns la solicitări legale privind informațiile personale sensibile.

„Refuzul Google de a folosi astfel de instrumente în acest caz arată că comportamentul său este iresponsabil, în ‘dispreț față de bunăstarea reclamanților și a altor victime, și intenționat’”, se arată în plângere.

Supraviețuitorii au notificat Google despre „dezvăluirea ilegală” de mai multe ori în februarie și martie, iar conținutul rămâne vizibil pe Google.

Ei susțin că Departamentul de Justiție a încălcat Legea privind confidențialitatea din 1974, dezvăluind informațiile supraviețuitorilor fără consimțământ. Reclamanții au adus, de asemenea, acuzații civile împotriva Google pentru încălcarea legii privind concurența neloială din California, invadarea intimității și provocarea neglijentă a suferinței emoționale, precum și pentru încălcarea codului civil din California care vizează doxxing-ul.

„Niciun supraviețuitor al abuzului sexual nu ar trebui să trăiască cu teama că un străin își poate căuta numele și să afle instantaneu despre cea mai groaznică traumă a sa. Totuși, exact asta s-a întâmplat aici,” a declarat Julie Erickson, unul dintre avocații reclamanților.

„Departamentul de Justiție a deschis ușa prin dezvăluirea ilegală a informațiilor care identifică victimele, iar Google menține acea ușă larg deschisă, chiar și după ce a fost avertizat despre daunele pe care le cauzează.”