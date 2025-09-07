Vicepremierul irlandez Simon Harris, la a treia amenințare cu bombă. „Cineva trebuie să pună capăt acestei situații”

Poliția irlandeză anchetează duminică o amenințare cu bombă la adresa domiciliului vicepremierului Simon Harris, aceasta fiind a treia amenințare împotriva oficialului irlandez în mai puțin de o săptămână.

Harris denunță o campanie de intimidare menită să-l determine să renunțe la funcția publică.

Un purtător de cuvânt al poliției irlandeze, An Garda Siochana, a declarat duminică că forțele de ordine anchetează amenințările cu bombă vizând domiciliul vicepremierului irlandez, potrivit dpa, preluat de Agerpres.

Intervenția forțelor de ordine

Potrivit media locale, Simon Harris nu se afla acasă, iar polițiști cu câini s-au deplasat la domiciliul său pentru a investiga amenințarea. Aceasta este al treilea incident similar îndreptat împotriva lui Harris, ministrul irlandez al afacerilor externe, comerțului și apărării, în peste o săptămână.

Harris afirmase sâmbătă că o amenințare „josnică" a fost adresată unui membru al familiei sale. Această declarație survine după ce o femeie fusese arestată în cursul săptămânii din cauza unei amenințări adresate copiilor lui Harris și care a fost eliberată ulterior.

Vicepremierul irlandez a denunțat caracterul sistematic al acestor amenințări, susținând că ele aveau scopul „să mă intimideze și să mă determine să renunț la funcția publică".

Un fenomen mai larg de intimidare politică

Vicepremierul irlandez a atras atenția asupra caracterului generalizat al acestui tip de comportament: „Astăzi ținta sunt eu, dar mâine va fi altcineva", a afirmat el, subliniind că intimidarea oficialilor publici reprezintă o problemă care depășește cazul său personal.

„Cineva trebuie să pună capăt acestei situații. Protejarea familiei mele va rămâne prioritatea mea numărul unu. Mă voi ghida după aceasta în pașii următori", a declarat vicepremierul.

Ministrul a anunțat că se va consulta cu colegii săi din partidul Fine Gael și din guvern cu privire la amenințările și intimidările online, indicând necesitatea unei abordări instituționale a acestei probleme.

Incidentul de duminică nu reprezintă o situație izolată pentru Harris. Ministrul a mai primit amenințări și în trecut, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și al unui apel telefonic. Au avut loc și proteste în fața casei sale, unde locuiesc soția și copiii săi, creând un climat de insecuritate constantă pentru familia oficialului.

