Vicepremierul irlandez Simon Harris, la a treia amenințare cu bombă. „Cineva trebuie să pună capăt acestei situații”

Stiri externe
07-09-2025 | 22:05
simon harris
IMAGO

Poliția irlandeză anchetează duminică o amenințare cu bombă la adresa domiciliului vicepremierului Simon Harris, aceasta fiind a treia amenințare împotriva oficialului irlandez în mai puțin de o săptămână.

autor
Mihai Niculescu

Harris denunță o campanie de intimidare menită să-l determine să renunțe la funcția publică.

Un purtător de cuvânt al poliției irlandeze, An Garda Siochana, a declarat duminică că forțele de ordine anchetează amenințările cu bombă vizând domiciliul vicepremierului irlandez, potrivit dpa, preluat de Agerpres.

Intervenția forțelor de ordine

Potrivit media locale, Simon Harris nu se afla acasă, iar polițiști cu câini s-au deplasat la domiciliul său pentru a investiga amenințarea. Aceasta este al treilea incident similar îndreptat împotriva lui Harris, ministrul irlandez al afacerilor externe, comerțului și apărării, în peste o săptămână.

Harris afirmase sâmbătă că o amenințare „josnică" a fost adresată unui membru al familiei sale. Această declarație survine după ce o femeie fusese arestată în cursul săptămânii din cauza unei amenințări adresate copiilor lui Harris și care a fost eliberată ulterior.

Citește și
iasi
România a coborât pe locul 38 în topul celor mai sigure țări din lume. Care sunt cele mai pașnice națiuni | DOCUMENT

Vicepremierul irlandez a denunțat caracterul sistematic al acestor amenințări, susținând că ele aveau scopul „să mă intimideze și să mă determine să renunț la funcția publică".

Un fenomen mai larg de intimidare politică

Vicepremierul irlandez a atras atenția asupra caracterului generalizat al acestui tip de comportament: „Astăzi ținta sunt eu, dar mâine va fi altcineva", a afirmat el, subliniind că intimidarea oficialilor publici reprezintă o problemă care depășește cazul său personal.

„Cineva trebuie să pună capăt acestei situații. Protejarea familiei mele va rămâne prioritatea mea numărul unu. Mă voi ghida după aceasta în pașii următori", a declarat vicepremierul.

Ministrul a anunțat că se va consulta cu colegii săi din partidul Fine Gael și din guvern cu privire la amenințările și intimidările online, indicând necesitatea unei abordări instituționale a acestei probleme.

Incidentul de duminică nu reprezintă o situație izolată pentru Harris. Ministrul a mai primit amenințări și în trecut, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale și al unui apel telefonic. Au avut loc și proteste în fața casei sale, unde locuiesc soția și copiii săi, creând un climat de insecuritate constantă pentru familia oficialului.

Sursa: Pro TV

Etichete: bomba, Irlanda, vicepremier,

Dată publicare: 07-09-2025 21:56

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Record istoric de infracțiuni rasiale în Irlanda de Nord, cu o creștere anuală de aproape 50%. Sunt implicați și românii
Stiri externe
Record istoric de infracțiuni rasiale în Irlanda de Nord, cu o creștere anuală de aproape 50%. Sunt implicați și românii

Poliția locală a raportat 1.329 de crime motivate de ură rasială în primul semestru, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani în Irlanda de Nord.

România a coborât pe locul 38 în topul celor mai sigure țări din lume. Care sunt cele mai pașnice națiuni | DOCUMENT
Stiri Diverse
România a coborât pe locul 38 în topul celor mai sigure țări din lume. Care sunt cele mai pașnice națiuni | DOCUMENT

România se află pe locul 38 în clasamentul celor mai sigure țări din lume, condus de Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă. Conform Indicelui Global al Păcii, cea mai nesigură țară din lume este Rusia.

Un român stabilit în Irlanda a luat la bătaie un șofer de autobuz. Polițiștii au folosit spray lacrimogen pentru a-l opri
Stiri externe
Un român stabilit în Irlanda a luat la bătaie un șofer de autobuz. Polițiștii au folosit spray lacrimogen pentru a-l opri

Un șofer de autobuz din Dublin a fost lovit cu pumnii și cu un obiect metalic de către un român pe o stradă din Dublin. Poliția a numit incidentul ca fiind unul „aleatoriu și neprovocat”, a relatat instanța.

O persoană a murit după ce a mâncat un produs alimentar infectat cu listeria, cumpărat din supermarket, în Irlanda
Stiri externe
O persoană a murit după ce a mâncat un produs alimentar infectat cu listeria, cumpărat din supermarket, în Irlanda

O persoană a murit, în Irlanda, din cauza unei infecții bacteriene cu listeria, iar autoritățile de sănătate investighează un focar extins. Până acum, nouă cazuri au fost confirmate, potrivit Autorității pentru Siguranța Alimentelor din Irlanda (FSAI).

Irlanda începe săpăturile într-o fostă fosă septică, unde aproape 800 de bebeluși au fost îngropați de călugărițe
Stiri externe
Irlanda începe săpăturile într-o fostă fosă septică, unde aproape 800 de bebeluși au fost îngropați de călugărițe

La un secol după ce călugăriţele irlandeze au început să îngroape sute de sugari în ceea ce avea să devină un mormânt comun, nemarcat, arheologii şi alţi specialişti vor începe să excaveze locul din Tuam, comitatul Galway.

Recomandări
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”

Parlamentul României a dezbătut și votat, în premieră, patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva pachetelor de reforme asumate de Guvern. Toate au fost respinse.

Trump a anunțat că este pregătit să impună noi sancțiuni Rusiei, după ultimul atac devastator al Moscovei asupra Ucrainei
Stiri externe
Trump a anunțat că este pregătit să impună noi sancțiuni Rusiei, după ultimul atac devastator al Moscovei asupra Ucrainei

Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică.

Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”
Stiri actuale
Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”

Trei mari federații sindicale din învățământ vor organiza luni, 9 septembrie 2024, un miting în Piața Victoriei urmat de un marș până la Palatul Cotroceni, protestând față de Legea 141/2025 și cerând demisia ministrului Educației.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Septembrie 2025

29:55

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28