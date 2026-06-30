MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi restabilit definitiv, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule, începând de marţi, ora 10:00, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparaţie.

Informaţii suplimentare cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum şi informaţii despre vinieta electronică şi sistemul e-TOLL sunt disponibile la următoarele link-uri: www.mvr.bg; ⁠https://bgtoll.bg/.

MAE reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informaţiile disponibile pe site-ul MAE, la secţiunea Sfaturi de călătorie (https://www.mae.ro/node/1533), cât şi aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details? id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.