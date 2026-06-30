Asfaltul ni se topește sub picioare, iar nopțile au devenit tropicale, cu temperaturi insuportabile.

Totul a început la mijlocul lunii iunie la mii de kilometri distanță, în Deșertul Sahara, cand o masă uriașă de aer tropical, fierbinte și extrem de uscat, s-a ridicat din Africa.

Întocmai ca o limbă de foc nevăzută, acest aer a traversat timp de o săptămână, între 15 și 22 iunie, Europa de Vest, a doborât recorduri în Spania și Franța, iar de pe 24 iunie s-a blocat exact deasupra regiunii noastre, transformând țara într-un cuptor.

Dar cum apare acest fenomen? Meteorologii îl numesc anticiclon sau cupolă de foc. Imaginați-vă un capac uriaș, invizibil, așezat deasupra României. Este exact acest sistem de înaltă presiune care e de fapt o uriașă "coloană" de aer greu care coboară din straturile superioare ale atmosferei și apasă aerul cald de la înălțime în jos, spre sol.

Este marcată cu H de la „high pressure”, adică o presiune uriașă. În timp ce coboară, aerul se comprimă și se încinge și mai tare. Mai mult, acest capac alungă complet norii.

Fără nori, soarele arde pământul peste 15 ore pe zi. Noaptea, când solul ar trebui să se răcească, fierbințeala rămâne prizonieră sub acest capac. Apare fenomenul de nopți tropicale. Când combinăm aceste temperaturi cu umiditatea din aer, corpul nostru nu se mai poate răcori prin transpirație. Este momentul în care indicele de disconfort termic depășește pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii spun însă că de la mijlocul săptămânii se va mai răcori. Până când acest capac de înaltă presiune se va deplasa însă, singura noastră armă rămâne prevenția. Hidratați-vă și adăpostiți-vă de soare!