Au găsit cele mai răcoritoare săli de repetiții: fântânile arteziene din oraș.

Cu picioarele în apă și cu zâmbetul pe buze, mii de cântăreți de yodel au umplut cele 45 de fântâni din Basel.

Muzica tradițională elvețiană s-a auzit la fiecare colț de stradă, în piețe, restaurante sau pe terase. Fiecare exersează cum poate.

Shona Holmes, concurentă la yodel: „La sfârșitul weekendului vom afla ce notă ni s-a dat pentru interpretare. Suntem notați de la 1 la 4, nota 1 fiind acordată celor mai buni.”

Cel mai dificil este să te sincronizezi cu ceilalți.

La fel de provocatoare au fost cântatul din cornul alpin și proba de aruncare a steagului.

Brigitte Citton, membră a juriului: „Este o tradiție veche în Elveția și este foarte important să ții steagul mereu în aer, iar cu cât îl menții mai sus, cu atât vei obține mai multe puncte.”

Ediția din acest an este una specială. Este primul mare festival organizat după ce yodelul elvețian a fost inclus în patrimoniul cultural UNESCO. 12 mii de interpreți au participat, chiar dacă temperaturile au ajuns la aproape 40 de grade.