Fără o reducere a accizei la motorină și o plafonare a adaosului comercial, care înseamnă o reducere de aproximativ 36 de bani pe litru la pompă, ar putea urma fluctuații pe piață.

Măsurile au fost valabile trei luni, iar prelungirea acestora este imposibilă în lipsa unui Guvern cu puteri depline.

Corespondent Știrile PRO TV: „Nu există o prelungire automată și, în cazul în care la nivel guvernamental ar exista o astfel de propunere, un Executiv cu puteri limitate nu poate să o adopte prin ordonanță de urgență. În paralel, există o inițiativă legislativă în Parlament care își propune să prelungească această schemă, însă această propunere ar trebui să treacă foarte rapid prin comisii pentru a ajunge la votul final. Este și ultima zi de activitate parlamentară. Surse politice ne-au spus că este puțin probabil să se întâmple acest lucru.

Acum, în lipsa unor măsuri, pe piață s-ar putea vedea anumite fluctuații, unele șocuri, iar, în cazul în care vor exista scumpiri, acestea vor fi suportate de șoferi. În prezent, la stația unde noi ne aflăm, motorina se apropie de nouă lei și 28 de bani, iar benzina trece de opt lei și 60 de bani. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima lună, prețul mediu al unui litru de benzină s-a redus cu aproximativ 10%, iar în cazul motorinei vedem o diminuare de trei procente, potrivit datelor unei companii de profil. Specialiștii spun că ar trebui să apară noi ieftiniri, în condițiile în care prețul petrolului pe piețele internaționale a revenit la niveluri apropiate de cele de dinaintea războiului din Orientul Mijlociu.”