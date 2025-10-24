Veste proastă de la Bruxelles pentru Ucraina: Belgia frânează planul liderilor UE de a folosi activele înghețate ale Rusiei

24-10-2025 | 07:48
Bart De Wever
Getty Images

Premierul Belgiei, Bart De Wever, a amânat planul UE de a oferi Ucrainei un împrumut, care ar putea ajunge la 140 de miliarde de euro, garantat din activele ruseşti îngheţate.

Claudia Alionescu

Liderii Uniunii Europene, reuniţi joi seara în Consiliul European, au cerut deocamdată Comisiei Europene să pregătească opţiuni juridice pentru această măsură, iar o propunere finală este aşteptată până la sfârşitul anului.

Lipsa unui acord imediat amână, aşadar, decizia până la următoarea reuniune din decembrie.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: Ucraina, uniunea europeana, premier, belgia, imprumuturi,

Dată publicare: 24-10-2025 07:48

