Belgia a fost paralizată de o grevă generală. Mai multe zboruri au fost anulate și transportul public, blocat la Bruxelles

O grevă generală de amploare a paralizat marți Belgia, anulând majoritatea zborurilor și aproape tot transportul public din capitală, în semn de protest față de reforma pensiilor și a pieței muncii, relatează Reuters.

Aproximativ 80.000 de persoane au mărşăluit între Gara de Nord şi Gara de Midi, traversând centrul oraşului, potrivit poliţiei din Bruxelles.

Protestele au fost marcate de incidente izolate, inclusiv incendieri pe principalele bulevarde, iar câteva zeci de persoane au fost reţinute.

Greva face parte dintr-un val de manifestaţii împotriva reformelor propuse de guvern privind pensiile şi piaţa muncii.

Toate zborurile programate să plece de pe Aeroportul Internaţional Bruxelles şi circa jumătate dintre cele care urmau să aterizeze au fost anulate, după ce personalul firmei de securitate responsabilă cu scanarea bagajelor a intrat în grevă, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Niciun avion nu a decolat sau aterizat nici pe aeroportul Charleroi, al doilea ca mărime din ţară, situat la 60 km sud de capitală, potrivit site-ului instituţiei.

Operatorul de transport public STIB a anunţat pe platforma X (fostul Twitter) că majoritatea liniilor de metrou, autobuz şi tramvai din Bruxelles au fost suspendate.

”Ceea ce mobilizează cu adevărat oamenii sunt pensiile,” a declarat Thierry Bodson, liderul sindicatului FGTB, care are peste 1,5 milioane de membri.

El a avertizat că reforma propusă ar reduce veniturile viitorilor pensionari şi ar introduce incertitudine prin modificarea modului de calcul al pensiei de stat.

”Pensionarea la 67 de ani este o provocare pentru cei care lucrează fizic,” a spus Michael Mary, funcţionar public de 53 de ani, prezent la marş. Reforma ar impune condiţii suplimentare pentru pensionarea anticipată, în timp ce vârsta de pensionare este deja în proces de creştere graduală la 67 de ani.

Protestul este condus de principalele confederaţii sindicale din Belgia, cu sprijinul organizaţiilor Greenpeace şi Oxfam, şi vizează coaliţia federală de guvernare condusă de premierul Bart De Wever (N-VA).

De Wever, aflat la conducerea unei coaliţii predominant de dreapta, a promis reducerea deficitului bugetar fără majorări de taxe, însă se confruntă cu dificultăţi în finalizarea bugetului pentru anul viitor.

