Belgia a fost paralizată de o grevă generală. Mai multe zboruri au fost anulate și transportul public, blocat la Bruxelles

Stiri externe
14-10-2025 | 20:52
Proteste Belgia
Getty Images

O grevă generală de amploare a paralizat marți Belgia, anulând majoritatea zborurilor și aproape tot transportul public din capitală, în semn de protest față de reforma pensiilor și a pieței muncii, relatează Reuters.

autor
Claudia Alionescu

Aproximativ 80.000 de persoane au mărşăluit între Gara de Nord şi Gara de Midi, traversând centrul oraşului, potrivit poliţiei din Bruxelles.

Protestele au fost marcate de incidente izolate, inclusiv incendieri pe principalele bulevarde, iar câteva zeci de persoane au fost reţinute.

Greva face parte dintr-un val de manifestaţii împotriva reformelor propuse de guvern privind pensiile şi piaţa muncii.

Toate zborurile programate să plece de pe Aeroportul Internaţional Bruxelles şi circa jumătate dintre cele care urmau să aterizeze au fost anulate, după ce personalul firmei de securitate responsabilă cu scanarea bagajelor a intrat în grevă, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Citește și
Aeroportul Heathrow
Criză în transporturi. Greve și proteste în Regatul Unit și în Belgia

Niciun avion nu a decolat sau aterizat nici pe aeroportul Charleroi, al doilea ca mărime din ţară, situat la 60 km sud de capitală, potrivit site-ului instituţiei.

Operatorul de transport public STIB a anunţat pe platforma X (fostul Twitter) că majoritatea liniilor de metrou, autobuz şi tramvai din Bruxelles au fost suspendate.

”Ceea ce mobilizează cu adevărat oamenii sunt pensiile,” a declarat Thierry Bodson, liderul sindicatului FGTB, care are peste 1,5 milioane de membri.

El a avertizat că reforma propusă ar reduce veniturile viitorilor pensionari şi ar introduce incertitudine prin modificarea modului de calcul al pensiei de stat.

”Pensionarea la 67 de ani este o provocare pentru cei care lucrează fizic,” a spus Michael Mary, funcţionar public de 53 de ani, prezent la marş. Reforma ar impune condiţii suplimentare pentru pensionarea anticipată, în timp ce vârsta de pensionare este deja în proces de creştere graduală la 67 de ani.

Protestul este condus de principalele confederaţii sindicale din Belgia, cu sprijinul organizaţiilor Greenpeace şi Oxfam, şi vizează coaliţia federală de guvernare condusă de premierul Bart De Wever (N-VA).

De Wever, aflat la conducerea unei coaliţii predominant de dreapta, a promis reducerea deficitului bugetar fără majorări de taxe, însă se confruntă cu dificultăţi în finalizarea bugetului pentru anul viitor.

Când se încheie pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. 18.000 de oameni încă sunt la coadă

Sursa: News.ro

Etichete: zboruri anulate, proteste, belgia, bruxelles, transport public,

Dată publicare: 14-10-2025 20:52

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Continuă protestele fermierilor din Belgia. Protestatarii blochează livrările, iar comercianții rămân fără marfă
Stiri externe
Continuă protestele fermierilor din Belgia. Protestatarii blochează livrările, iar comercianții rămân fără marfă

Dacă în Franța fermierii au renunțat la proteste, iar tractoarele s-au retras de pe șosele în Belgia vecină o parte dintre agricultori își continuă acțiunile și în acest sfârșit de săptămână.  

Criză în transporturi. Greve și proteste în Regatul Unit și în Belgia
Stiri externe
Criză în transporturi. Greve și proteste în Regatul Unit și în Belgia

Puţine trenuri circulă, marți, în Marea Britanie. În Regatul Unit are loc cea mai mare grevă a angajaţilor din sistemul feroviar din ultimii 30 de ani. Sindicatele din industrie cer salarii mai mari şi condiţii de muncă mai bune.  

Europenii din cele mai bogate țări protestează împotriva scumpirii traiului. Zeci de mii de oameni, blocați în aeroporturi
Stiri externe
Europenii din cele mai bogate țări protestează împotriva scumpirii traiului. Zeci de mii de oameni, blocați în aeroporturi

Este haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Aeroportul din Bruxelles a fost obligat să anuleze toate decolările, din cauza lipsei personalului de securitate.  

Manifestaţie la Bruxelles împotriva măsurilor sanitare, cu cel puțin 5.000 de persoane. FOTO&VIDEO
Stiri externe
Manifestaţie la Bruxelles împotriva măsurilor sanitare, cu cel puțin 5.000 de persoane. FOTO&VIDEO

O nouă manifestaţia are loc, duminică, la Bruxelles împotriva măsurilor sanitare, sub titulatura "Împreună pentru libertate". Poliţia anunţă că au participat 5.000 de persoane, iar organizatorii vorbesc de 20.000-25.000 de manifestanţi.

Proteste violente în Belgia după impunerea noilor restricții. Adevărate bătăi au avut loc pe străzile din Bruxelles
Stiri externe
Proteste violente în Belgia după impunerea noilor restricții. Adevărate bătăi au avut loc pe străzile din Bruxelles

În Belgia, noile restricții au provocat ciocniri violente. După ce, pentru a treia săptămână la rând, guvernul a anunțat noi măsuri, au fost bătăi în toată regula pe străzile din Bruxelles.

Recomandări
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
3 mark rutte
AFP
Stiri externe
Șeful NATO ironizează Rusia în legătură cu un submarin „stricat”: „O vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28