Astfel, până la ora 16:30, în zona judeţelor Suceava (localităţile: Moldoviţa, Vatra Moldoviţei, Frumosu şi Breaza) şi Alba (la: Aiud, Teiuş, Ighiu, Galda de Jos, Mihalţ, Lopadea Nouă, Stremţ, Sântimbru, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, Cricău, Rădeşti şi Râmeţ) se vor semnala averse cu caracter torenţial, ce vor acumula 25 - 35 litri de apă pe metrul pătrat, frecvente descărcări electrice, grindină de mici sau medii dimensiuni (1 - 4 cm), scrie Agerpres.

Meteorologii subliniază faptul că, în zonele avertizate, în ultimele ore, s-au acumulat deja cantităţi de 25 - 30 l/mp.

Avertizările nowcasting se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore

De asemenea, până la ora 17:00, în judeţul Suceava (la Mălini) şi în judeţul Neamţ (în: Pipirig, Borca, Poiana Teiului, Hangu, Farcaşa, Ceahlău şi Grinţieş) sunt prognozate, local, averse torenţiale care vor acumula 25 - 40 l/mp, frecvente descărcări electrice şi grindină de dimensiuni medii (2 - 4 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.