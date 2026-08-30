Duminică începe ultimul turneu de Grand Slam al sezonului la Flushing Meadows, în New York, unde consumul de canabis este legal pentru persoanele cu vârsta de peste 21 de ani, relatează BBC, citează News.ro.

Deși fumatul nu este permis în incintă, mirosul de canabis ajunge pe teren din parcul Corona din apropiere și a deranjat mai mulți jucători în anii precedenți, printre care Novak Djokovici și Alexander Zverev.

Boulter, care se pregătește să o înfrunte pe americanca Carol Young Suh Lee, beneficiară a unui wildcard, în primul tur, spune că se simte „foarte puternic” mirosul de canabis pe terenurile de antrenament.

„Nu sunt o mare fană a acestui lucru”, a spus Boulter, numărul 60 mondial. „Știu că mulți jucători s-au plâns în legătură cu anumite terenuri. Am jucat pe unul dintre ele înainte și am simțit mirosul în timpul meciului meu.

„Este ceva ce nu mi-ar plăcea să simt în mijlocul meciului meu. Încerc să mă concentrez și, evident, asta te scoate din momentul respectiv, iar tu chiar nu vrei asta. Nu ai nevoie de factori care să-ți distragă atenția. Așa că da, nu mi-a plăcut deloc.”

Mirosul de canabis a fost o problemă persistentă la US Open

În 2022, campionul de dublu de la Australian Open, Nick Kyrgios, s-a plâns că un suporter îi provoca crize de astm fumând lângă teren, ceea ce l-a determinat pe arbitru să le ceară fanilor să se abțină. Maria Sakkari a semnalat unui arbitru mirosul în mijlocul unui set în 2023, precizând ulterior că acesta nu a constituit o scuză pentru înfrângerea ei.

Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA), care organizează evenimentul, afirmă că colaborează cu poliția locală și cu departamentul de parcuri pentru a reduce fumatul în zona limitrofă a complexului.

Aceasta a declarat: „Deși nu putem controla ce se întâmplă în afara incintei Centrului Național de Tenis Billie Jean King al USTA, rămânem vigilenți în ceea ce privește menținerea acestei situații.”

Britanicele Fran Jones și Harriet Dart, care s-au calificat amândouă vineri, au remarcat și ele mirosul.

„Anul trecut am făcut o glumă pe tema asta, în primul meu meci, și l-am întrebat pe tip: «E normal asta?»”, a spus Jones, al cărei parcurs în turneu începe luni împotriva polonezei Magda Linette.

„Pentru că eram pe stadion, iar acesta se află lângă parc. El mi-a răspuns: «Da», iar eu am zis: «Păi, nu-i de mirare că joc destul de bine.»”

„Anul ăsta o să zic: «Nu, concentrează-te, concentrează-te!»”

După ce a învins-o pe conaționala britanică Heather Watson în calificări, asigurându-și astfel un meci în primul tur împotriva americancei Peyton Stearns, Dart a declarat: „Adică, e New York. E New York. Am impresia că, oriunde te plimbi, mirosul ăsta e peste tot, nu? E ce e. E la fel pentru toată lumea.”