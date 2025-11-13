O vatmaniță a fost filmată în timp ce mergea cu tramvaiul prin San Francisco. Pasagerii au intrat în panică. VIDEO

13-11-2025 | 14:55
Compania municipală de transport din San Francisco a dat explicații oficiale, după ce o vatmaniță a fost filmată dormind în timpul serviciului.

O cameră de filmare a surprins-o pe femeie în timp ce își ținea capul pe bord, iar pasagerii urcau, la primele ore ale dimineții. Tramvaiul pleacă, iar femeia rămâne în lumea viselor.

În tot acest timp, tramvaiul a accelerat până la viteza de 80 de km pe oră și a început să zdruncine pasagerii, care au intrat în panică.

Trezită de mișcările bruște, femeia a redus viteza și a încercat să-i calmeze pe oameni, spunându-le că vehiculul a avut o defecțiune tehnică. Ancheta a lămurit însă lucrurile, iar vatmanița, care suferea de epuizare, a fost mutată pe o altă poziție în companie.

Sorin Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane de euro

Sursa: Pro TV

