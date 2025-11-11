La un pas de tragedie. Un mecanic de tren a ațipit iar trenul a accelerat rapid într-o curbă. Ce a urmat

11-11-2025 | 18:08
conductor de tren atipit
SFMTA

Un mecanic de tren din San Francisco a ațipit, iar pasagerii s-au prăbușit pe podea țipând, în timp ce trenul accelerează necontrolat la peste 80 km/h și aproape se ciocnește cu o mașină. Imaginile au fost făcute publice de compania de transport.

autor
Mihai Niculescu

Conductorul ațipește pe scaun iar trenul aglomerat cu două vagoane ia o curbă brusc, accelerând la ieșirea din curbă, în timp ce o mașină evită în ultimul moment ciocnirea, se observă în imaginile făcute publice de New York Post.

Curba luată în viteză i-a aruncat pe pasageri în lateral, mulți dintre ei căzând pe podea. „Vreau să cobor!”, plânge o femeie îngrozită, în timp ce alta strigă: „Dumnezeule!”.

Șocul l-a trezit și pe conductor, care încearcă să preia controlul și să oprească trenul. Apoi s-a ridicat pentru a se adresa pasagerilor îngroziți, spunându-le în repetate rânduri să se „calmeze”.

„Îmi pare rău”, a spus șoferul. „Calmați-vă, calmați-vă, calmați-vă. Nu am avut un accident. Calmați-vă.”

Tren
O femeie conductor de tren, rănită în accidentul feroviar din gara Ilva Mică

O pasageră a fost tratată pentru o comoție cerebrală, a raportat San Francisco Chronicle.

Concluziile anchetei

O anchetă privind incidentul care a avut loc pe 4 septembrie, când trenul se afla în tunelul Sunset, nu a descoperit nicio problemă la tren sau la calea ferată, a transmis luni Agenția Municipală de Transport din San Francisco (SFMTA).

În schimb, a confirmat că a fost „o eroare cauzată de oboseala operatorului”.

Trenul „a suferit o serie de mișcări bruște neașteptate în timp ce parcurgea o curbă cu o viteză excesivă de 80 de km/oră”, a transmis autoritatea, fără a preciza care era viteza normală în acel moment.

„Mai mulți pasageri au fost împinși și au căzut din cauza mișcării bruște”, a confirmat agenția.

„Agenția tratează problema în conformitate cu protocoalele interne și contractul relevant, care include suspendarea operatorului din funcție” a precizat SFMTA.

Julie Kirschbaum, directoarea departamentului de transport al SFMTA, a calificat incidentul drept „inacceptabil”: „Știm că aceasta a fost o experiență înfricoșătoare pentru pasagerii noștri și tratăm acest incident cu maximă seriozitate”.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală. Ne asumăm responsabilitatea pentru acest incident inacceptabil și luăm toate măsurile necesare pentru a menține siguranța și fiabilitatea pentru toți pasagerii și publicul larg” au precizat oficialii companiei.

Sursa: New York Post

Dată publicare: 11-11-2025 18:00

