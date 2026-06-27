Potrivit datelor provizorii ale Serviciului meteo german (DWD), în ţară s-a înregistrat sâmbătă un nou record în termometre.

Staţia meteo Drewitz (est) a înregistrat o temperatură de 41,5 grade Celsius în jurul orei locale 16.30, depăşindu-se recordul anterior de 41,3 grade Celsius, stabilit vineri la Saarbrücken (sud-vest), a declarat un purtător de cuvânt al DWD pentru AFP.

Cehia a consemnat, la rândul său, o temperatură maximă istorică de 40,6 grade Celsius sâmbătă la Doksany, la nord de Praga, potrivit serviciului meteorologic.

Recordul anterior data din anul 2012, când la Dobrichovice (sud-vest de Praga) s-au înregistrat 40,4 grade Celsius, a amintit agenţia meteorologică CHMI.

Puţin mai devreme sâmbătă, Institutul Meteorologic Danez a anunţat cea mai ridicată temperatură de la începutul înregistrărilor meteorologice în această ţară: 36,6 grade Celsius.

„Cu 36,6 grade Celsius, la nord de Odense, am avut cea mai caldă zi măsurată vreodată de la începutul înregistrărilor, în 1874", a declarat serviciul meteorologic pe reţeaua socială X.