Anunțul lui Vucic a venit după un an și jumătate de proteste anticorupție, conduse de studenți, care au cuprins întreaga țară, în urma prăbușirii unei copertine la o gară din orașul Novi Sad, din nordul țării, în care au murit 16 persoane, scrie Reuters.

Cu câteva zile în urmă, în orașul Novi Sad, studenții au comemorat cele 2024 de decese și au cerut organizarea de alegeri generale anticipate.

„Voi fi președinte doar câteva săptămâni, iar apoi voi demisiona”, le-a spus Vucic susținătorilor săi la un miting pro-guvernamental în capitala Belgrad. Al doilea și ultimul mandat al lui Vucic expiră la jumătatea anului 2027.

Vucic a mai afirmat că își va ajuta Partidul Progresist Sârb să câștige alegerile, inclusiv alegerile parlamentare anticipate, programate inițial pentru 2027. El nu a precizat când va demisiona și nici când ar putea dizolva parlamentul, o condiție prealabilă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Protestatarii, opoziția și grupurile pentru drepturile omului susțin că dezastrul de la gară a fost un semn al unei gestionări defectuoase la scară mai largă a proiectelor de construcții de către guvern, precum și al corupției. Activiștii din mișcarea condusă de studenți afirmă că doresc să-i înfrunte pe Vucic și pe SNS în viitoarele alegeri parlamentare și prezidențiale.