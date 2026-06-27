Fostul premier şi-a multiplicat în timpul mandatului politicile împotriva lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor, relatează AFP.

Anul trecut, când a fost interzis, peste 200.000 de persoane au luat parte la acest marş, în semn de sfidare, cu mult mai multe decât la precedentele ediţii, la care au defilat aproximativ 35.000 de participanţi.

Potrivit unui jurnalist AFP de la faţa locului, numărul participanţilor a fost mai mic în acest an decât în 2025, dar mai mare decât la ediţiile precedente.

Participanții au revenit pe străzi

Numeroase persoane, agitând steaguri mici sau banderole mari curcubeu, majoritatea tineri, au înfruntat un soare de plumb. Multe încercau să se răcorească cu evantaie, majoritatea în culorile curcubeului.

„Cred că situaţia se îmbunătăţeşte tot mai mult (pentru minorităţile sexuale), în principal din cauza schimbării Guvernului", a declarat AFP Petra Toth, în vârstă de 18 ani, venită împreună cu partenera sa dintr-un orăşel din sudul Ungariei la primul său Pride.

„Anul trecut aţi defilat, aţi fost sute de mii din 30 de ţări. Acest marş nu a marcat doar istoria. A contribuit la schimbarea istoriei - şi ce diferenţă în acest an!", a salutat comisarul european al Egalităţii, belgiana Hadja Lahbib, la o conferinţă de presă, sâmbătă, alături de primarul ecologist al Budapestei Gergely Karacsony.

„Pride-ul de astăzi (sâmbătă) este dovada cea mai recentă a acestui nou început. Vântul schimbării suflă în toată această naţiune mare, iar noi îl resimţim toţi", a adăugat ea.

Canicula a impus măsuri speciale

Organizatorii Gay Pride au decis să menţină marşul în pofida căldurii zdrobitoare, dar au sfătuit persoanele fragile să nu vină.

În timp ce temperatura atingea 38°C la Budapesta, potrivit site-ului Guvernului ungar, organizatorii au cerut sâmbătă persoanelor vulnerabile să privească parada pe Internet.

„Apă va fi distribuită gratuit", au anunţat ei, precizând însă că rezervele sunt limitate şi cerând participanţilor să-şi aducă propriile sticle.

Victoria electorală în aprilie a conservatorului pro-UE Peter Magyar, care a pus capăt celor 16 ani de guvernare Orban, a provocat o uşurare uriaşă în rândul comunităţii gay din Ungaria.

Însă Magyar nu a luat încă nicio măsură concretă în vederea restabilirii drepturilor care au fost treptat erodate în numele "protecţiei copilului" de către Guvernul Orban.

Premierul promite libertate

În campania sa electorală, Peter Magyar a evitat să abordeze problema drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor. Însă, după ce a fost ales, el a anunţat că Guvernul său nu va le dicta ungarilor cum să trăiască.

„Noi am spus clar că, după noi, fiecare este liber să iubească pe cine vrea şi să trăiască cu cine vrea, atât timp cât nu încalcă legea", declara el luna aceasta, întrebat despre drepturile la căsătorie şi adopţie ale cuplurilor de acelaşi sex.

„Dacă există o cerere pentru ca să abordăm aceste probleme social şi politic sensibile, suntem deschişi să discutăm despre asta", adăuga el.

Poliţia a declarat AFP că nu are "niciun motiv" să interzică Gay Pride-ul, iar parchetul a abandonat urmăririle penale împotriva organizatorilor defilărilor de anul trecut, însă dispoziţiile discriminatorii rămîn în vigoare.

CJUE a criticat legislația

La sfârşitul lui aprilie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) stabilea că legislaţia împotriva lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor în 2021 contravine dreptului Uniunii Europene (UE).

Săptămâna trecută, mai multe organizaţii de apărarea drepturilor au publicat o declaraţie comună în care îi cer lui Peter Magyar să treacă la fapte şi să abroge toate legile adoptate împotriva minorităţilor sexuale.

Amnesty International Ungaria a cerut Guvernului - citând un sondaj recent al Institutului Median care arată că 68% dintre ungari sunt în favoarea legii căsătoriei şi adopţiei cuplurilor de acelaşi sex - să introducă egalitatea drepturilor cuplurilor de acelaşi sex.