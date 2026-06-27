Accidentul rutier grav a avut loc joi seara pe un drum local din districtul St. Veit an der Glan. În jurul orei 20:00, un cetățean român în vârstă de 36 de ani conducea un microbuz de la St. Kosmas spre Brugga. În vehicul se aflau și alți șapte cetățeni români, scrie 5min.at.

Din motive încă necunoscute, șoferul a pierdut controlul vehiculului după o curbă la dreapta. Microbuzul a ieșit de pe șosea spre dreapta, a căzut aproximativ zece metri într-o râpă și s-a oprit și s-a oprit între mai mulți copaci, după ce s-a răsturnat.

În urma accidentului, cinci pasageri au fost răniți. Un cetățean român a suferit leziuni de gravitate încă necunoscută și, după ce a primit îngrijiri medicale de prim ajutor la fața locului, a fost transportat cu elicopterul de urgență C11 la Spitalul de Traumatologie din Klagenfurt.

Alte patru femei aflate în vehicul au scăpat cu răni ușoare; acestea au fost transportate la Spitalul din Friesach cu ambulanța. Testul cu etilotestul efectuat asupra șoferului în vârstă de 36 de ani a fost negativ, indicând faptul că acesta nu se afla sub influența alcoolului.